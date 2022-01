¿Estamos en el “peor” momento de contagios de la pandemia en el mundo, como dice una cadena?

Una cadena atribuida al doctor Julio Castro dice que Venezuela está en el “peor” momento de contagios de la pandemia, declaración que se hizo durante una conferencia en Puerto Azul (no se especifica en qué estado o país está ubicado este lugar). Pero, ¿es cierto que el infectólogo hizo esa afirmación?

Las primeras líneas de la cadena dice lo siguiente: “Resumen Conferencia de Julio Castro de 01/01/2022 Puerto Azul. Estamos en el peor momento de contagios de la epidemia desde que comenzó la situación de pandemia en el mundo. No se puede determinar cuáles son los factores que agravan o mejoran la curva de contagios…”.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó medios de comunicación y redes sociales de organizaciones médicas para conocer si el internista dio alguna declaración como la que se menciona en la cadena.

Cocuyo Chequea contactó a Castro para desmentir o confirmar el contenido de la cadena. «Yo efectivamente di una conferencia. Pero ese texto no lo escribí yo, tampoco lo avalo 100%, hay cosas allí que no son exactas técnicamente, fue escrito creo que con buena intención pero no por personas expertas en comunicación o medicina», respondió el doctor Julio Castro.

En una charla virtual organizada por la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) se puede captar mejor la idea principal de lo que explicó el internista en la conferencia.

Castro dijo el pasado 5 de enero sobre la llegada de la variante omicron que el escenario más probable es que tenga el mismo comportamiento que ha registrado en otras naciones y que genere un incremento en el número de casos de COVID-19.

Más adelante, el también profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (IMT-UCV) destacó que aunque ómicron es menos letal que otras variantes, su alta capacidad de contagio ha ocasionado el punto más alto de la pandemia, por lo cual Venezuela debe seguir su avance con cautela.

«Estamos en el punto más alto de la epidemia desde que empezó la epidemia hace dos años. Es decir, que estamos hablando de número de casos promedio en el mundo por semana».

Fuente: Repositorio mundial de datos JHU .Actualizado al 02/01/2022https://t.co/j3bc6YBRZF pic.twitter.com/zZfLKDM9E3 — Dr. Julio Castro (@juliocastrom) January 3, 2022

Sobre el futuro de la pandemia, Castro recomendó ser cauto con el manejo de la información:

«No hay una línea clara de transmisibilidad y letalidad que pueda definir y estimar que la situación está pasando. Creo que obedece al azar y a un concepto de ecología del propio virus. No es que no crea que no pueda pasar, yo quisiera que estuviéramos de camino de salida con un virus menos letal que se convirtiera en algo banal, quisiera que eso pasara, pero creo que no hay argumentos científicos fuertes para pensar que eso va a ser así», dijo.

Puede ver la charla completa en haciendo click aquí.

A partir de lo dicho por Castro en la charla, es cierto que el mundo está atravesando por el “peor” momento de contagios de la pandemia. Sin embargo, el texto que aparece en la cadena no fue escrito por él y los datos que aparecen allí no son exactos. Por lo tanto, es discutible que efectivamente haya hecho esa afirmación tal cual como lo dice la cadena.

No es la primera vez que usan el nombre del epidemiólogo en una cadena, incluso para desinformar. Entre los meses de octubre y diciembre de 2020, empezó a circular una captura de pantalla con un mensaje atribuido a Castro. Decía que había una epidemia de hepatitis A “fulminante” y tuberculosis en Venezuela, pero esto era falso.

No es verdad https://t.co/5nd21T8zCg — Dr. Julio Castro (@juliocastrom) October 10, 2020

Julio Castro desmintió el contenido de la imagen en su cuenta de Twitter. La captura fue verificada por los equipos de Es Paja y Chequéalo de El Diario.

