Si no tienes tiempo para leer todo el chequeo, aquí te dejamos lo esencial:

El video muestra una condecoración oficial a Edmundo González del 28 de enero de 2025 por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa

La grabación fue publicada originalmente por la Presidencia de Ecuador y luego difundida fuera de contexto en redes sociales

La desinformación se amplificó tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado, aprovechando la coyuntura política y emocional

Entre el complicado escenario político de Venezuela, inmerso entre ataques estadounidenses a embarcaciones venezolanas como parte de la misión antinarcóticos en el Caribe por parte de Estados Unidos, y el otorgamiento del Premio Nobel de La Paz a la líder opositora María Corina Machado, se difunde desinformación política que inunda las redes sociales.

Esta vez, llegó a nuestro chatbot La Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, un video en el que “se juramenta como presidente Edmundo González Urrutia”, usando un video descontextualizado en el que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, entregó una condecoración a Edmundo González.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Condecoración del 28 enero de 2025

Aunque una pista evidente es la bandera de Ecuador que se visibiliza al fondo de la sala, a través de una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, hallamos entre las opciones un audiovisual de la cuenta oficial de Facebook de la Presidencia de Ecuador, en el que muestran el resumen sobre la condecoración del presidente Daniel Noboa Azin a Edmundo González Urrutia “con la Orden Nacional Al Mérito en el Grado de Gran Collar, destacando su compromiso con la democracia y los derechos humanos” tras las elecciones presidenciales, el 28 de enero de 2025.

En este encuentro binacional Noboa y González discutieron aspectos comunes como la declaración del Tren de Aragua como grupo terrorista, así como considerar una propuesta de suministro de petróleo ecuatoriano, en el que Ecuador venda “hasta 250.000” barriles de petróleo diarios a los países compradores a Venezuela para reducir el financiamiento a Nicolás Maduro, y un convenio de cooperación contra el crimen organizado, tal como detalla este medio de comunicación ecuatoriano.

Video publicado sin contexto

La confusión de este contenido se debe a que distintos medios y usuarios en redes sociales han republicado recientemente el video sin referenciar la condecoración, y especulando sobre cambios de escenario político en el país.

Por ejemplo, el 20 de agosto de 2025 se compartió el video en una publicación colaborativa en Instagram entre cuentas supuestamente noticiosas como CNN Panamaa (sí, con doble a), que en realidad comparten contenido sin verificar, con la descripción:

“ÚLTIMA HORA / PRESUNTAMENTE Circula en algunas cuentas internacionales que enero del 2026 podría ser La esperanza del Pueblo Venezolano, Donde el Electo Presidente en las pasadas elecciones del País Bolivariano EDMUNDO. Estaría Tomando el Control Presidencial. EL TIEMPO DE ESPERANZA POR LA POBLACION DE ESTE PAÍS SEGÚN MEDIO INTERNACIONALES ESTA A SOLO 5 meses. @cnnpanamaa LLEVÁNDOTE LA Información que hace noticia. Nosotros solo informamos ustedes Opinan”.

Asimismo, la cuenta de X @abogadosvenezu1 la compartió en dos ocasiones, el 23 de agosto, tras el anuncio de Trump del envío de buques estadounidenses al Mar Caribe, y el 13 de septiembre de 2025, en medio de la destrucción de tres embarcaciones venezolanas. El video fue editado para agregar que Marco Rubio le pidió a Edmundo González “Presidente Constitucional De La República De Venezuela Y Comandante En Jefe De Las Fuerzas Armadas Estar Preparado Para Su Toma De Posesión Luego Del Salvoconducto A Turquía De Nicolás Maduro”, lo cual es falso, ya que el último contacto público entre Rubio y González fue el 22 de enero de 2025, como evidencia esta noticia oficial del Departamento de Estado estadounidense.

Cocuyo Chequea ha desmentido anteriormente a Abogados Venezuela. Primero con la falsa cadena que afirmaba que Diosdado Cabello dijo que se anularán los títulos universitarios de los venezolanos en el exterior, como explicamos acá, y una grabación descontextualizada que atribuía protestas y represión durante la cuarentena, pero en realidad era una protesta del 24 de abril de 2017, en el contexto del Plantón Nacional convocado por la MUD, como detallamos en este artículo.

Asimismo, en TikTok la cuenta @hastaelfinal40 publicó el 20 de agosto de 2025 el video con el texto “Gracias ECUADOR presidente noboa porq creer en nuestro presidente electo EDMUNDO GONZÁLEZ”, sin especificar la condecoración, ni mucho menos la fecha.

Desinformación tras Nobel de La Paz

En esta ocasión, la desinformación se difundió días después de conocer que la líder opositora María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de La Paz 2025. Si bien desde el 11 de octubre de 2025 circularon contenidos que afirmaban que Edmundo González salió de España con rumbo desconocido, de lo cual no hay evidencias como explicamos acá, al mismo tiempo se viralizó este contenido.

El canal de YouTube @MarRoge7067 lo difundió el 13 de octubre de 2025, con la descripción “Venezuela juramentan a Edmundo González Urrutia Presidente”, aunque el vídeo acumula 367 visualizaciones hasta el momento de publicación de este artículo, y sólo 13 me gusta, el video fue republicado un día después en la cuenta de Instagram asociada @rogemar7067, donde ha sido enviado más de 17 mil veces, compartido 864 veces, y acumula casi 31 mil me gusta y más de 3 mil comentarios.

El usuario Rogemar también compartió la desinformación sobre la supuesta salida de Edmundo González de España el 12 de octubre de 2025; contribuyendo a la distribución de estas falsas narrativas políticas, los cuales identifica con el texto “sigueme youtube MarRoge7067 instagram rogemar7067”.

Aunque algunos usuarios cuestionan la veracidad del contenido, explicando que no podría juramentarse fuera de Venezuela, otros comentan iconos de aplausos y banderas de Venezuela, dejándose llevar por sus emociones y sesgos cognitivos, volviéndose vulnerables a la desinformación.

Otras falsas juramentaciones

El día de la juramentación presidencial en Venezuela, el 10 de enero de 2025, se viralizó una imagen de Edmundo González con la investidura presidencial creada con Inteligencia Artificial, la cual generó zozobra en ese momento, aunque esta circuló desde diciembre de 2024, como explicamos acá.

A su vez, en diciembre de 2024 se difundió una imagen de una supuesta información filtrada que afirmaba que el 10 de enero de 2025 Edmundo González se juramentaría en Cúcuta, justo en el Puente Internacional Simón Bolívar, del lado de Colombia. Para ese momento, aunque González había prometido juramentarse para ese momento, no había declaraciones oficiales, más allá de aclarar que no tenía intención de formar un Gobierno en el exilio, como detallamos acá.

Conclusión

Aplicando nuestra metodología de verificación, comprobamos que el video no muestra una juramentación presidencial de Edmundo González, sino la condecoración otorgada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 28 de enero de 2025.

El análisis del material audiovisual, junto con la revisión de fuentes oficiales y búsquedas inversas, demuestra que la grabación fue publicada originalmente por la Presidencia de Ecuador y posteriormente reutilizada fuera de contexto por cuentas en X, Instagram y YouTube para alimentar narrativas sobre un supuesto cambio político en Venezuela.

No existen evidencias de actos oficiales, declaraciones de González ni comunicados diplomáticos que indiquen una toma de posesión. La desinformación se propagó en medio de la atención mediática tras el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, aprovechando el clima de incertidumbre política y emocional.

Ante la circulación de este tipo de contenidos manipulados, recordamos la importancia de verificar antes de compartir. Si recibes mensajes similares, puedes consultar a La Tía del WhatsApp, que está también en Telegram, para confirmar su autenticidad y contribuir a frenar la desinformación.