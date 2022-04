¿Autoridades venezolanas investigan al ex gobernador Prieto por malversación de fondos?

No hay datos públicos que confirmen que las autoridades venezolanas o panameñas estén investigando al ex gobernador del Zulia, Omar Prieto, como dice una cadena de WhatsApp. En las bases de datos del Ministerio Público (Venezuela) y otras instituciones internacionales no hay documentos que prueben lo que menciona el texto, por tanto esta información es inchequeable hasta que las autoridades den información.

Las primeras líneas de la cadena dicen: “Últimas Noticias 24/03/2022 . Último minuto: Comisiones Mixtas de Fiscalia, CICPC, SEBIN y DIGESIM se trasladan al Edo Zulia para continuar con las Investigaciones que se les sigue al exgobernador OMAR PRIETO, DIRWING ARRIETA y al Dip FIDEL MADROÑERO todo relacionado por un lado con malversacion de Fondo (sic) y otra atendiendo el llamado de la Republica de Panama (sic)…”.

En diciembre de 2021, cesaron las funciones de Prieto frente a la gobernación del Zulia, luego de que el líder opositor, Manuel Rosales, ganara las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre. Estuvo en el cargo desde el año 2017.

El ex gobernador ha sido sancionado por los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Según recopilación de Poderopedia, la primera sanción se emitió el 25 de febrero de 2019, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló su presunta vinculación con la “corrupción endémica”. La segunda sanción la emitió Canadá el 15 de abril de 2019 y la tercera, la más reciente, fue por parte de la Unión Europea el 22 de febrero de 2021.

Sin datos públicos

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo buscó el origen del texto y consultó los portales web de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y los poderes judiciales en Venezuela y Panamá.

Parte importante del texto de la cadena, del segundo párrafo en adelante, se copió de una publicación de la web Verdades y Rumores difundida el pasado mes de febrero. El texto sin autor no incluye pruebas de las afirmaciones que se allí se hacen.

Hasta este viernes, 1 de abril, no hay documentos publicados que demuestren que se hizo una investigación al gobernador, al exalcalde del municipio San Francisco del Zulia, Dirwings Arrieta, o al conductor del programa Zurda Konducta, Fidel Madroñero. En los portales web de la Interpol, el Ministerio Público y el Órgano Judicial de Panamá no hay documentos con sus nombres.

Sin documentos que hablen del caso, son inchequeables las afirmaciones que se plantean en la cadena de WhatsApp.

