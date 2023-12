El chicharrón de cerdo no es más saludable que la espinaca o la zanahoria

El chicharrón de cerdo, un popular producto porcino, tiene varios aportes nutricionales conocidos por ser una fuente de grasa de origen animal, como confirman especialistas médicos y nutricionistas. Pero es mentira que sus beneficios para la salud supuestamente superan los que brindan vegetales como la espinaca o la zanahoria, como circuló en redes sociales y portales informativos de Latinoamérica.

La afirmación viralizada entre finales de noviembre e inicios de diciembre de 2023 sostenía que “el chicharrón es más saludable que algunas verduras” y se atribuía a los hallazgos de un “nuevo estudio” realizado por “la Universidad de Boston”, sobre el cual se habría publicado un artículo en la revista científica Plos One. Pero en Cocuyo Chequea verificamos que tal estudio no existe.

David Knutson, gerente general de comunicaciones de Plos, la editorial de datos abiertos propietaria de la revista, respondió a una consulta enviada vía correo electrónico. Desmintió que Plos One haya publicado un artículo sobre una investigación que contenga la referida afirmación sobre el chicharrón de cerdo y los vegetales, vinculada con la reconocida universidad estadounidense.

“Nuestro equipo de relaciones con los medios ha investigado el asunto y estos son los resultados: No encontramos publicaciones relacionadas cuando buscamos artículos recientemente aceptados con la Universidad de Boston listada entre las afiliaciones. Buscamos en nuestra base de datos de distribución de comunicados de prensa y no encontramos ningún comunicado relacionado con este tema. Buscamos en el sitio web de PLOS ONE artículos publicados en los últimos dos meses sobre este tema; de nuevo, nada relacionado”, precisó el vocero.

Desde Cocuyo Chequea también se utilizó el buscador interno de la página web de Plos One para encontrar artículos en inglés, idioma usado en la revista, contentivos de las palabras claves “pork cracklings boston university” (“chicharrón de cerdo universidad boston”, en español). No arrojó ningún resultado.

No se pueden comparar alimentos tan diferentes

“¿El chicharrón de cerdo puede ser más saludable que algunas verduras como espinacas, zanahoria y coliflor? La respuesta es que no”, dijo Ariana Araujo, experta venezolana en nutrición y dietética, en entrevista vía WhatsApp a Cocuyo Chequea.

“Primero, porque no se puede comparar el valor nutricional de la grasa del cerdo con el de los vegetales; son dos alimentos que pertenecen a grupos diferentes y su composición nutricional es diferente. Los vegetales tienen fibra soluble que, cuando llega a nivel intestinal, encapsula las sales biliares y provoca una disminución de la absorción de grasas, de colesterol y triglicéridos en la sangre”, explicó la nutricionista.

En contraste, señaló que la composición nutricional de la grasa de cerdo incluye ácidos grasos como el oleico, que es de la serie de Omega 9, típico también en el aceite de oliva o de aguacate, considerados como saludables.

“Sin embargo, ese contenido de ácido oleico no llega ni siquiera al 20%. Es decir, la mayoría de las grasas que tiene el chicharrón de cerdo son grasas saturadas que están vinculadas con enfermedades cardiovasculares, entre esas la arteriosclerosis (taponamiento de las arterias) y la diabetes”, precisó Araujo.

“Los vegetales contienen una cantidad de nutrientes particular: unos aportan vitamina A, otros vitamina C; la mayoría aporta magnesio, potasio y zinc. Las espinacas aportan ácido fólico y otros vegetales verdes, como el celery, la lechuga o la acelga contiene además la familia completa del complejo B. El chicharrón tiene sus valores de grasas monoinsaturadas, pero más nada”, respondió Ingrid Yepez, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo (Svem), en entrevista vía WhatsApp a Cocuyo Chequea.

Añadió que aunque la grasa vegetal del chicharrón “no es dañina” como la margarina, que es una grasa procesada, si se prepara este corte porcino friéndose en aceites comerciales comunes, que son modificados con preservativos y otros aditivos, “el chicharrón ya pierde su poder nutricional”.

Por estas razones, se concluye que es falso que el chicharrón sea más saludable que algunos vegetales como la espinaca y la zanahoria, como afirmaban las publicaciones viralizadas en medios digitales y redes sociales de Latinoamérica. El supuesto estudio en el que se sustenta no existe y especialistas en salud lo desacreditan por falta de respaldo científico.

Fuentes

David Knutson, gerente general de comunicaciones de Plos, editorial de datos abiertos propietaria de la revista Plos One.

Ariana Araujo, licenciada en nutrición y dietética, creadora de Método Coma.

Ingrid Yepez, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo (Svem)

Plos One (página web).

