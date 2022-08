COVID-19 en EEUU: tres datos que circularon en una cadena de WhatsApp

Hay mensajes virales que contienen información sobre el COVID-19, pero en los que no todos los datos son ciertos. Entre ellos circula una cadena en la plataforma de mensajería WhatsApp que contiene información dudosa, cierta y falsa sobre la proyección de contagios para los meses de otoño e invierno (finales de año) en Estados Unidos y sus cifras de vacunación.

El mensaje dice que, según Anthony Fauci, autoridad sanitaria de EE. UU., las personas que no tienen el esquema primario de vacunación o la primera dosis de refuerzo contra COVID-19 en Estados Unidos podrían «meterse en problemas». El especialista hizo esta afirmación en el programa radial KNX In Depth de la emisora KNX News de Los Ángeles el pasado 2 de agosto.

«En una entrevista de radio el martes, el Dr. Fauci describió las tasas totales de vacunas y refuerzos como “bastante desalentadoras” (…) Enfatizó que la única manera de controlar el virus y evitar que cambie continuamente es vacunando a todos (…) Fauci calificó la vacunación y las vacunas de refuerzo como una “responsabilidad comunitaria», dice la cadena.

El texto también contiene datos sobre los porcentajes de vacunación: «KFF (Kaiser Family Foundation) observó que, en Alabama, Carolina del Norte y Virginia, más del 80 por ciento de la población no está al día con las vacunas contra el COVID-19».

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó los organismos de salud de Estados Unidos, medios de comunicación y portales estadísticos para comprobar la veracidad de la información.

1. Contagios en EE. UU. para otoño y primavera: Dudoso

En un trabajo de The Washington Post, se explica que, de acuerdo con autoridades de la Casa Blanca, para finales de año se esperan 100 millones de infecciones, producto de nuevas subvariantes de omicron. Esta estimación la hizo el doctor Ashish Jha, coordinador de repuesta al coronavirus de la administración de Joe Biden, a principios de mayo, y es a la que se refirió Anthony Fauci en el programa radial.

Sin embargo, el medio norteamericano dice que el funcionario no hizo una proyección formal con nuevos datos y que presentó la ola de contagios de otoño e invierno «como un escenario basado en una gama de modelos externos de la pandemia». El médico no especificó cuáles son dichos modelos.

«Esas proyecciones asumen que omicrón y sus subvariantes continuarán dominando la propagación de la comunidad, y no habrá una cepa dramáticamente diferente del virus», reseña el artículo. No obstante, The Washington Post recopiló posturas de expertos en vista de las estimaciones de Ashish Jha:

Justin Lessler, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Global Gillings de la Universidad de Carolina del Norte, dijo que ese pronóstico está del lado pesimista de lo que se proyecta en el escenario de COVID-19.

«Siempre es difícil predecir el futuro cuando se trata de COVID-19, pero creo que estamos en un punto donde es aún más difícil de lo normal. Debido a que hay tanta sensibilidad (…) a las cosas que no entendemos exactamente sobre el virus y sobre el comportamiento (humano)», explicó el experto.

Ali Mokdad, epidemiólogo del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, coincidió con que habrá un incremento de casos en invierno. De acuerdo con el artículo, el equipo de Mokdad produjo un pronóstico que proyectaba un aumento de casos hasta finales de mayo y una disminución hasta la llegada del invierno.

Si bien hay opiniones distitnas sobre el desarrollo de las infecciones de COVID-19 para finales de año, no hay datos disponibles que confirmen el pronóstico de 100 millones de casos para el otoño e invierno, ni en el Plan Nacional de Preparación para el COVID-19 de EE. UU. ni en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

2. 80 % de población sin vacunar Alabama, Carolina del Norte y Virgina: Falso

De acuerdo con los datos de Our World in Data, 67,18 % de la población estadounidense está vacunada con dos dosis. Sin embargo, la cadena dice que en estados como Alabama, Carolina del Norte y Virginia. más del 80% de la población «no está al día con los esquemas de vacunación contra COVID-19».

Sin embargo, ese dato es falso. En el caso de Alabama, los datos de The New York Times y Google News muestran que 52 % de su población está vacunada con dos dosis. Esta cifra equivale a 2.5 millones de personas aproximadamente.

Para Carolina del Norte, ambos portales reportan 63 % con esquema primario de vacunación, equivalente a 6.6 millones de personas. En el estado de Virginia, los datos indican que 74 % de su población está vacunada con dos dosis (un aproximado de 6.3 millones de personas).

3. 48 % de estadounidenses con primer refuerzo: Cierto

La cadena también dice que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que 107.924.198 estadounidenses recibieron el primer refuerzo. Esto representa el 48 % de las personas inmunizadas. Este dato es cierto.

El mensaje dice que solo 31 % de las personas mayores de 50 años han recibido el segundo refuerzo de la vacuna. La página de los CDC maneja las siguientes cifras: 32% para los mayores de 50 años (20.5 millones de personas) y 39,1 % para los mayores de 65 años (13.8 millones de personas).

Si recibes cadenas o ves información sospechosa en redes sociales, puedes reenviarlas a chequea@efectococuyo.com o al número de WhatsApp (0412) 015-0022, y así estarás ayudando a combatir la desinformación.