¿Anthony Fauci dijo en un video que las vacunas contra COVID-19 empeoran a las personas?

Es engañoso que la autoridad sanitaria en Estados Unidos, Anthony Fauci, dijera en un video que las vacunas contra COVID-19 empeoraban la salud de las personas, como afirman varias cuentas de Twitter. Su declaración fue sacada de contexto: corresponde a una entrevista que le hicieron en marzo de 2020 y no se refería a las inmunizaciones contra COVID-19.

En ese entonces, Fauci estaba hablando de los ensayos clínicos de las vacunas en general y que estas debían demostrar que no tenían problemas de seguridad para poder distribuirse. Las inmunizaciones contra el nuevo coronavirus no obtuvieron su autorización de uso sino hasta el 31 de diciembre de 2020.

La desinformación alrededor del video es variada, pero en líneas generales se centra en decir que las declaraciones de Fauci son mucho más actuales y se referían a las vacunas contra COVID-19.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo rastreó el origen del video. Entre los resultados se observó que, antes de extenderse por cuentas de Twitter venezolanas, el contenido descontextualizado pasó por Italia, Perú, España y Estados Unidos.

Video fuera de contexto

El portal de verificación italiano, Open, explica que el video de Fauci se publicó el 19 de marzo de 2020, cuando las vacunas contra COVID-19 apenas estaban en fase de desarrollo.

La primera validación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una de las candidatas vacunales se emitió más de nueve meses después de la declaración, el 31 de diciembre de 2020. Días antes, el 11 de diciembre de 2020, Estados Unidos aprobó la vacuna de Pzifer y BioNTech.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (Niaid, por sus siglas en inglés) estaba siendo entrevistado por el CEO de la red social Facebook (ahora Meta), Mark Zuckerberg. En síntesis, Fauci se refería a las preocupaciones de los científicos cuando desarrollan vacunas y los pasos que deben cumplirse antes de autorizar su uso.

A continuación, la transcripción del fragmento de la entrevista (a partir del minuto 22, elaborado por Factcheck.org).

La declaración

Zuckerberg: Una de las preguntas que he escuchado de varias personas es, obviamente es muy importante hacer ensayos de seguridad porque uno quiere asegurarse de que no va a inyectar a las personas con algo que puede ser perjudicial; pero una vez que sabe eso, ¿por qué no impulsar una distribución más agresiva, aunque no sepa exactamente cuán efectiva es? ¿Cuál es la lógica de salud pública, o el pensamiento detrás de la necesidad de probar que algo es extremadamente efectivo antes de distribuirlo, sabiendo que es seguro?

Fauci: De acuerdo, es una buena pregunta. El estudio inicial de seguridad, Mark, es ver si, ¿hay alguna reacción particular o inusual si la inyecto en el brazo? Hay otro elemento relacionado a la seguridad y es: si usted vacuna a alguien y esa persona crea una respuesta de anticuerpos y luego se expone y se infecta, ¿la respuesta que usted indujo fortalece la infección y la empeora?

Y la única manera de saberlo es haciendo un estudio extenso, no en un voluntario normal que no tiene riesgo de infección, sino en personas que están en situaciones de riesgo. Esta no sería la primera vez, si sucediera, que una vacuna que inicialmente lucía bien en cuanto a su seguridad, en realidad empeoraba a las personas. Hubo un historial en niños de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial que, paradójicamente, empeoró a los niños. Una de las vacunas contra el VIH que probamos hace varios años dejaba a los individuos más proclives a infectarse.

Por lo tanto, usted no puede simplemente ir y distribuirla a menos que sienta que, en el terreno, cuando alguien se infecta y se expone, la vacuna no lo va a empeorar. Es por eso que tiene que hacer un ensayo clínico.

No se refirió a las vacunas contra COVID-19

Como se observa en la transcripción, de ninguna manera Fauci hace referencia a las vacunas contra COVID-19. La autoridad sanitaria explica que los estudios permiten ver si hay fallas de seguridad que puedan afectar a las personas. Si pasa las pruebas, se puede distribuir. Factcheck.org detalló que mencionó una situación hipotética previo a concluir la fase de prueba.

Fauci mencionó las pruebas de la vacuna del virus respiratorio sincitial. En 1960 revelaron que los niños eran más propensos a contraer o morir por neumonía. Por esa razón, pararon los ensayos y la vacuna no se sometió a aprobación, según la web del Hospital de Niños de Filadelfia, referido por el medio de comunicación.

Expertos consultados por Factcheck.org dijeron que no se han reportado indicios de que las vacunas contra COVID-19 agraven la enfermedad. Esta condición se conoce como ADE (Antibody Dependent Enhancement) por sus siglas en inglés. La agencia de noticias AP también conversó con especialistas, quienes confirmaron que el ADE “no parecía ser un gran problema”.

Según monitoreo del portal de verificación, Maldita.es, hasta diciembre de 2021, este fenómeno no se está dando en el caso de las vacunas contra COVID-19. Los datos indican que las inmunizaciones evitan las formas graves de la enfermedad.

Seguridad de las vacunas

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos han dicho que las vacunas contra COVID-19 son seguras y efectivas. Fueron evaluadas en ensayos clínicos y se ajustan a las normas de seguridad y calidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Las vacunas que se aplican a la fecha continúan siendo sometidas a los monitoreos de seguridad y sistema de vigilancia.

Durante la propagación de la variante omicrón Anthony Fauci instó a los estadounidenses a recibir dosis de refuerzo de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Es la «manera óptima» de estar protegido, según reportó Voice Of America (VOA).

En síntesis, es engañoso que Fauci dijo en un video que las vacunas contra COVID-19 empeoran la enfermedad. La grabación se sacó de contexto para desinformar. Los estudios y monitoreos hechos han demostrado que las inmunizaciones disponibles son seguras.