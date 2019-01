“Nos encontramos encerrados”, venezolanos en Ecuador evitan salir este #21E

La noche de los cristales rotos. Como una cacería de brujas sienten los venezolanos la persecución en su contra en Ibarra, ciudad de Ecuador. Los ataques con piedras, palos y golpes ocurren como reacción por el asesinato de una mujer por parte de un venezolano.

El miedo de ser atacados no se circunscribe a esa localidad, ubicada al norte del país y a 80 kilómetros de Quito. “Nos encontramos encerrados. No pude ni enviar a mi hijo al liceo por temor a que lo golpeen. Anoche vi un video en el que acosan a dos niños para lincharlos luego de que ya los habían pateado. Uno iba cojeando”, relató una médico venezolana que vive en Otavalo, población a 25 minutos de Ibarra.

Asegura que siente temor de correr con la misma suerte de los demás venezolanos en Ibarra. Allí el domingo 20 de enero se registraron múltiples ataques contra los inmigrantes.

Arnaldo, un periodista venezolano, relató a Efecto Cocuyo que en Guayaquil también hay tensión entre los venezolanos. La mayoría evitó salir de sus casas el 20 de enero y este lunes 21 de enero no asistieron al trabajo.

“Aunque no estamos en Ibarra, los venezolanos tenemos una red que está conectada. Yo ayer no salí (domingo 20 de enero). Me encerré. La ansiedad me está matando. Es la primera vez en mi vida que sentí temor por mi nacionalidad. Sentimos como comunidad que somos vulnerables”, indicó.

Arnaldo dijo que en Guayaquil solo se han registrado “empujones” en el sistema de transporte público y para este 21 de enero se esperbaa una concentración contra los venezolanos.

Según señaló a medios ecuatorianos Eduardo Febres Cordero, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, desde el 19 de enero, cuando ocurrió el feminicidio perpetrado por un venezolano, han herido 82 venezolanos. Esta agrupación tiene a 120 mil miembros.

La Policía Nacional de Ecuador afirmó en un comunicado que “ante los incidentes registrados en la ciudad de Ibarra, informa que no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados, tras la verificación de las unidades operativas que mantienen el orden público dentro la capital”.

Otras agresiones

Hace un mes, el hijo adolescente de la doctora con la que tuvo contacto Efecto Cocuyo sufrió una agresión verbal en su colegio. La mujer relató que el profesor de matemáticas le dijo al muchacho que no estaba en su país y que él solo velaba por los ecuatorianos.

