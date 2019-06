Morgue del Hospital Central de Barquisimeto pierde cadáver de un bebé de dos meses - Efecto Cocuyo

La morgue del Hospital Central de Barquisimeto (Lara) perdió el cadáver de un bebé de dos meses de edad que había fallecido la noche del pasado martes 11 de junio y trasladado al depósito a las 6:00 a.m del 12 de junio.

El pequeño sufría de osteogénesis imperfecta (o huesos de cristal), por lo que su padre, Ángel Montes De Oca, debió trasladarse a Medellín (Colombia) para trabajar y costear la atención médica que requería el bebé. Luego del deceso, los familiares del pequeño pidieron al personal de la morgue mantener el cuerpo del bebé hasta que el papá llegara del país vecino.

Según explicó la periodista Karina Peraza, el trabajador de guardia de la morgue, Edickson Barreto, recibió el cadáver y lo colocó en un refrigerador. El encargado declaró que lo identificó con un papel que los mismos familiares escribieron, con sus datos personales y la frase “ojo, no entregar“.

“No quise meter al bebé en las cavas de los cuerpos porque esas son forenses. Y si llegaban algunos cuerpos podía irse entre las piernas de algún muerto. Para cuidarme la espalda lo metí en el refrigerador del lado donde se ponen los fetos”, dijo Barreto a la periodista. Agregó que se retiró de la morgue después de concluida su guardia, sin embargo su compañero no había llegado.

Comentó que cometió un error al no avisar a su compañero que allí había dejado un cuerpo, pero que su deber era revisar todo. “Mi compañero lo que me dijo fue que desechos patológicos vino el jueves y se llevaron unos desechos. No sé si allí se llevaron al bebé. Están diciendo que yo vendí el bebé y no, mi único error fue no avisar a mi compañero que allí estaba un cuerpo”.

¿Desaparición o robo?

Montes de Oca llegó a Barquisimeto el viernes 14 de junio a retirar el cadáver. Uno de los encargados le indicó que no encontraban el cuerpo del bebé.

“Al yo llegar se compró la urna, se pagaron los gastos fúnebres, el cementerio. Con todo el dolor del alama, nos paramos al día siguiente a retirar el cuerpo del niño y nos encontramos con la sorpresa de que el niño no está”, declaró Montes de Oca a La Prensa de Lara.

Según reporte de la periodista, los familiares denunciaron la situación con la policía regional y se comunicaron con la directora del Hospital Central de Barquisimeto (María García Lara), quien les dijo que cuando un cadáver pasaba más de 72 horas en la morgue, era trasladado a la sección de desechos patológicos. El bebé tenía 48 horas en el depósito.

Montes De Oca teme que la desaparición del cadáver de hijo tenga relación con tráfico de niños o robo.

