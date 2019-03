Con sábanas y por ocho pisos bajaron cadáver en Ciudad Tiuna durante apagón

Zaida Mercedes Zambrano murió a sus 50 años de edad de un infarto. Su hija pasó por el cuarto de Zaida a las 3:00 am del sábado 9 de marzo y descubrió que había fallecido. Por la falta de luz, el cadáver fue bajado entre sábanas, cargado por cuatro hombres, y por las escaleras.

Así lo narró otra de sus hijas en la morgue de Bello Monte, Indira Guerrero. El drama de la familia Zambrano no empezó con la muerte de Zaida. El viernes 8 de marzo en la mañana la mujer se sintió mal. Tenía las extremidades hinchadas y sentía dolor en los huesos.

Por esta razón, llevaron a Zaida al hospital Pérez Carreño desde el urbanismo Ciudad Tiuna. Usaron transporte público para llegar a la emergencia. Allí le aplicaron un calmante por vía intravenosa. “Esperaron que le hiciera efecto. Estuvo todo el tiempo de pie. No había camillas”, indicó Guerrero. Luego le exigieron que se realizara un electrocardiograma pero al no haber luz, debieron regresarse hasta su casa.

El jueves 7 de marzo, a las 4:54 pm, el sistema eléctrico del país sucumbió. Una falla dejó sin luz a todo el país y solo ha regresado de manera intermitente a pocos estados del país.

“Mi hermana se dio cuenta que murió a las 3:00 am del sábado. Pero no había luz y entonces tuvimos que esperar hasta las 8:00 am para llamar a la furgoneta”, narró Guerrero.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) envió el vehículo a las 3:00 pm. Tres parientes de Zaida y un vecino envolvieron entre sábanas su cadáver y bajaron los ocho pisos para colocar el cuerpo en la furgoneta.

Actividad paralizada

La morgue de Bello Monte, sede del Senamecf, suspendió sus actividades entre el viernes y sábado. Ellos también sufrieron por el apagón general.

Sin luz no se podían emitir los trámites como registro de fallecido, actas de defunción y reconocimiento post mortem.

En esta crisis cayó la familia Zambrano, que el sábado no pudo avanzar en el papeleo mortuorio. “Nos dijeron que viniéramos hoy domingo. Fueron a buscar a técnicos del Saime porque no podían conectarse, aunque ya había servicio eléctrico”, manifestó Guerrero.

A la 1:30 pm, Efecto Cocuyo constató que en la medicatura forense no había electricidad, nuevamente. Los funcionarios estaban sentados en las escaleras, sin poder trabajar.

Fuentes internas indicaron a Efecto Cocuyo que en la morgue de Bello Monte solo había dos plantas de generación eléctrica para el área de preservación de cadáveres. Los dos aparatos tienen capacidad para abastecer de luz a la sede forense durante 24 horas.

Fotos: Iván Reyes

Comentarios