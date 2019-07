¿Cómo evitar ser víctima de "matraqueo" en camino al Aeropuerto de Maiquetía? - Efecto Cocuyo

Extorsiones y matraqueo. A la taxista Ángela Pino y un viajero los retuvieron dos hombres de la Policía de La Guaira en lo que ambos describieron como una “alcabala fantasma”, ubicado en el cruce de Catia La Mar (Vargas) que da hacia el Aeropuerto de Maiquetía. A las tres de la madrugada, la parada vehicular no tenía ningún tipo de iluminación ni toldo instalado.

“Me revisaron el bolso y en lo que vio que tenía pasaje y dólares me preguntó ¿ajá no lleva más de 10 mil dólares ahí?”, explicó el viajero que no quiso ser identificado, quien agregó que esos eran sus ahorros y estaba apurado porque se iba de viaje. Le querían revisar la maleta, a lo que se negó porque “mi vuelo sale ahorita”.

La conversación con los policías duró alrededor de cinco minutos. Los funcionarios insistían en querer revisar la maleta del pasajero. Para que los dejarán ir, Pino comentó que el viajero ofreció darles 5 dólares.

—Dame 100-respondió uno de los funcionarios de la policía del estado costero.

—¿Estás loco? ¿Cómo te voy a dar 100? Esa es mi plata- replicó.

Uno de los policías recibió los 5 dólares que propuso el viajero y ordenó a su compañero que los dejara ir. A través de las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea se han conocido casos de personas que han sido extorsionadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano de camino al Aeropuerto de Maiquetía.

Para la especialista en materia aduanera del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos, “la ignorancia es la mejor arma del funcionario que martilla“, actividad conocida popularmente como matraqueo. A su juicio, las personas deben tener en cuenta que puedes llevar contigo hasta 10 mil dólares sin hacer registro en el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

“Si no conoces la legislación, haces lo que ellos dicen. Es importante que la gente conozca sus derechos para que así puedan estar seguros y mostrar propiedad cuando se nieguen a ser matraqueados o martillados (término coloquial para llamar a la extorsión). Les dices que ese dinero es tuyo, o que los artículos son de uso personal y que te puedes llevar joyas donde quieras porque no son material estratégico“, recomendó la especialista en materia de seguridad.

Tanto Ramos, como el abogado penalista José Sánchez Morante, aseguraron que traer al país productos para uso personal como electrónicos, alimentos, ropa u otros bienes no constituye un delito. Aclararon que incluso no declararlos en el Formulario de Registro y Declaración de Aduanas para Equipaje (Forma 82) es una falta que conlleva a una sanción.

“Cuando alguien infunde terror o estado de alarma a una persona a cambio de una contraprestación en beneficio propio o tercera persona sí se está configurando el delito de extorsión”, apuntó Sánchez Morante.

Este delito está tipificado en el Código Penal en el artículo 459. En él se establece que la pena para quien lo cometa será de cuatro a ocho años de prisión. Además en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión se establece como pena para la extorsión entre 10 y 15 años de cárcel.

¿Dónde denuncio?

Para realizar este trabajo, Efecto Cocuyo llamó al 0 8000 736428, número que ofrece el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en su página web para atención al ciudadano.

Después de preguntar sobre los impuestos que se deben cancelar al ingresar mercancía nueva al país, la cual se considera equipaje personal, se le preguntó al operador sobre cuál es la cantidad exacta que la aduana considera como productos para la comercialización.

“Eso depende. En el aeropuerto tienen una tabla donde se especifica esto. Pero usted no puede traer tres teléfonos celulares o tres perfumes, porque eso ya sería para vender. Bueno, al menos que usted demuestre que son para regalar”, explicó.

Recordó que es importante que los pasajeros guarden las facturas de los productos nuevos y que hagan la declaración en la Forma 82. No hacerlo acarrea el pago de multas, pero no una detención. “Estos pagos se hacen directamente en un banco que se encuentra en el área de inmigración en el aeropuerto y ese dinero va al Tesoro de la Nación”, especificó.

Sobre en dónde denunciar en caso de ser víctimas de extorsión, el funcionario al teléfono manifestó que el pasajero debe dirigirse a los funcionarios de la GNB. En caso de que los victimarios sean los militares, recomendó acudir a lostrabajadores del Seniat u otro cuerpo policial que se encuentre en el aeropuerto.

La principal entrada y salida aérea del país, además de ser vigilada por la GNB, cuenta con comisiones de la Policía Internacional (Interpol), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Seguridad Aeroportuaria y desde hace dos años con uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Fabiola Yeret Conde Baptista, funcionaria de Seguridad Aeroportuaria, fue imputada el 14 de septiembre de 2017 por el delito de extorsión en el Tribunal 5° Municipal de Vargas. Al parecer ella le solicitó a un pasajero la cantidad de 100 dólares.

El 11 de septiembre de 2017, la víctima fue revisada por la funcionaria. Ella vio que traía artículos de higiene personal, dos celulares y dinero en moneda extranjera. Le informó al pasajero que no podía pasar con esos productos y que debía someterse a un procedimiento que le demoraría tres horas, lo que le impediría abordar el avión.

La funcionaria le pidió 100 dólares en efectivo para permitirle su partida por el terminal aéreo y la víctima accedió a la propuesta.

La víctima denunció la situación a los militares de la GNB, quienes procedieron a detener a Conde Baptista y presentarla ante el Ministerio Público.

