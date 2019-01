Una “rumba” por la democracia hicieron los venezolanos en Medellín este #23Ene

Un pedazo de Venezuela en Medellín. El Parque de las Luces en el centro de la capital antioqueña, en Colombia, se convirtió en territorio ocupado por el tricolor y las estrellas que identifican la bandera nacional de las más de un millar de personas que se reunieron en la concentración convocada para este 23 de enero a las 4:30 pm. Lo que se anunció como una protesta terminó hecho una fiesta para celebrar la democracia.

Alrededor de una bandera de aproximadamente 25 metros de longitud, se aglomeró la mayor parte de los asistentes. Al ritmo de consignas y cánticos, como “Y ya cayó, y ya cayó, este Gobierno ya cayó”, los venezolanos -en su mayoría jóvenes entusiastas- agitaban el inmenso pabellón nacional. Por la hora de la convocatoria, hacia el final de la tarde de este miércoles, la actividad se centró en festejar la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado.

En el icónico parque ubicado frente a la sede de la Alcaldía de Medellín, hubo espacio para todo lo que caracteriza una “rumba” venezolana. Había improvisadores que con cuatro en mano entonaban versos y levantaban aplausos. “Maturín“, “Valencia“, “Caracas“, “Guárico“; cada vez que mencionaban una ciudad o estado del terruño, los vítores no se hacían esperar.

También se formó espontáneamente una rueda para bailar tambores, alrededor de un hombre que llevaba una muñeca tamaño natural pegada de su cuerpo y con una amplia falda que envolvía a ambos. “¡Si así fueran para trabajar!”, expresaba jocoso cuando comenzaba a sonar un tema y varias personas se lanzaban al centro de la rueda.

Aunque fueron pocas las pancartas, la mayoría hicieron alusión a cuánto extrañaban sus portadores a su tierra natal. Otras más directas citaban a Simón Bolívar exhortando a luchar por la libertad y algunas solo decían en letras amarillas, azules y rojas: “Venezuela Libre“.

Pero también hubo espacio para el comercio informal temático. Como en cualquier marcha opositora en San Cristóbal o Maracaibo, se vieron puestos de venta de gorros tricolor o vinotinto, banderas de distintos tamaños y franelas alusivas a Venezuela. Una señora ofrecía las presentaciones más grandes de chocolates Savoy -con leche o Galak- a 5 mil pesos cada uno (unos 3 mil bolívares soberanos, aproximadamente), que en minutos se agotaron. También vendía botellas de ron.

“Me vine apenas salí del trabajo. No he podido ver nada sobre lo que ha pasado en Venezuela, pero sí supe que hubo varios muertos y eso me tiene mal“, dijo Andrea Torres, quien llegó a Medellín desde el estado Mérida cuatro meses atrás. “Lo que siento es que ahora sí se acerca el momento de volver ¡porque yo quiero regresarme ya!”, expresó la contadora pública de 41 años.

Pasadas las 7:00 pm, los agitadores de la macrobandera pusieron el extenso telar en el piso y comenzaron a doblarla. Poco a poco, los niños, jóvenes y adultos ataviados con el tricolor nacional fueron alejándose en dirección a las estaciones del Metro de Medellín más cercanas y se quedaron los “rumberos” todavía animados, moviéndose al ritmo de los tambores.

Iván Duque, presidente de Colombia, desde Suiza fue uno de los voceros que anunció la tarde del miércoles el reconocimiento del Grupo de Lima a Guaidó como mandatario interino de Venezuela, decisión ratificada en un comunicado conjunto de los países integrantes horas más tarde.

Foto principal: @davidtoromusic

Comentarios