¿Cómo les decimos a los niños y a la leucemia que el Estado no tiene dinero? #MadresCoraje - Efecto Cocuyo

A Elvis le diagnosticaron leucemia en 2008. Él recibió su tratamiento y todo lo que necesitó. En ese entonces nosotros viajamos a Italia con el convenio del Gobierno, para que le hicieran el trasplante. Cuando llegamos allá, dijeron que Elvis estaba curado y que su caso no ameritaba el procedimiento.

Diez años después tuvo una recaída. En agosto de 2018 le volvieron a diagnosticar leucemia. La doctora me dijo que la enfermedad había vuelto. Yo sentí que el mundo se me venía encima.

Primero, porque la situación es mucho más difícil ahora para conseguir las quimioterapias. Segundo, porque ya Elvis entiende. Ya no es un niño, tiene 13 años y sabe que hay pacientes que se salvan y pacientes que no.

Recuerdo que las doctoras me dijeron: “Mamá, tiene que moverse porque ya no es como antes”. Elvis es grande y me ayuda a buscar fundaciones para poder hacer el trasplante. Él se mete en las redes y empieza: “Me llamo Elvis y necesito un trasplante para mi salvación, para poder jugar sin cansarme tan rápido”.

También muchas mamás nos han ayudado con el tratamiento. Nos daban de las quimios que les iban sobrando a sus hijos. Mientras tanto, nosotros le pedíamos a Dios.

Antes no teníamos que buscar nada por fuera, todo lo había en el hospital. Solo tuvimos que tramitar los papeles para poder llevar a Elvis a Italia. En cuestión de horas tuvimos nuestros pasaportes. No hubo contratiempos como hay ahora.

Esta situación me tiene muy angustiada. Hemos ido a todas partes y nos dicen lo mismo: que no hay real, que no hay dinero, que el Gobierno está bloqueado. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo les decimos a los niños y a la leucemia que el Estado no tiene dinero?

El lunes se murió un niño y hay otros que van por el mismo camino, esperando un trasplante hasta quién sabe cuándo. Pero mi hijo tiene una conexión muy fuerte con Dios y me dice: “Mamá, vamos para adelante”. Elvis dice que quiere un trasplante y que quiere ser escuchado.

* * *

Mariela Mijares es madre de Elvis. Su hijo tiene 13 años y vive con ella en Caracas. Al adolescente le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda cuando tenía dos años y medio, desde entonces se trata en el J.M. de los Ríos. Superó la enfermedad y una década después, recayó. Ahora necesita un trasplante de médula ósea con urgencia.

Comentarios