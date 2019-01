Sin máquinas de diálisis inicia 2019 para pacientes renales del Hospital Central de Maracay

El año apenas arranca y los pacientes renales del Hospital Central de Maracay tienen razones de sobra para protestar. La mañana de este lunes, 7 de enero, alrededor de 50 personas con insuficiencia renal y sus familiares cerraron el paso a la Unidad de Nefrología del centro de salud para denunciar que en la hemodiálisis solo funcionan cuatro máquinas de un total de 16.

Desde hace un mes, la principal unidad de diálisis del estado Aragua opera a un cuarto de su capacidad, lo que se ha traducido en la reducción del tratamiento que reciben los pacientes. Apenas cuatro riñones artificiales para atender a 120 personas con esta condición.

Los pacientes con insuficiencia renal necesitan recibir diálisis durante cuatro horas diarias tres veces por semana. Las máquinas de la unidad cumplen la función de los riñones: se encargan de limpiar las toxinas que se acumulan en la sangre. Es por esta razón que cumplir con el tiempo estipulado de tratamiento es necesario. De lo contrario, la sangre no queda purificada.

Gladys Ramírez tiene seis meses tratándose en la hemodiálisis del Hospital Central de Maracay y ha visto reducido su tratamiento a tres horas diarias y solo dos días por semana. Además de insuficiencia renal, Gladys también padece Hepatitis C.

“Nos quitaron un día y una hora de tratamiento. Me tengo que dializar los miércoles y sábados a las 10:00 pm porque no hay más turnos”, denunció.

A la falta de máquinas también se suma el desabastecimiento de insumos básicos. “En la unidad no hay enfermeras, no hay solución, no hay los kits para dializar”, añadió.

Luis Orozco, otro paciente de la unidad, detalló la cantidad de insumos que debe suministrar cada vez que asiste a una sesión de diálisis. “Tenemos que llevar los guantes, las gasas, los adhesivos, la solución. Todo esos gastos los tengo que hacer dos veces por semana. Termino gastando entre 10 mil y 15 mil bolívares soberanos”, lamentó.

Las fallas en el suministro de agua al Hospital Central de Maracay también terminan por traducirse en menos horas de diálisis para los pacientes renales. “Cuando no llega el agua, las diálisis se paralizan. Una vez, el año pasado, estuvimos cuatro días sin agua porque nadie se molestó en traer una cisterna”, apuntó Orozco.

Tras la protesta de este lunes, personal del hospital acordó habilitar dos nuevas máquinas en la unidad para “aligerar” los turnos de diálisis. Sin embargo, para los pacientes la respuesta de las autoridades sanitarias sigue sin dar solución a sus exigencias.

“Con eso (reparar dos máquinas) no se hace nada. Es lo mismo. Se daña una e igual nos van a quedar cinco”, expresó Ramírez.

“Esta es la unidad de diálisis más antigua de Aragua y la que atiende mayor cantidad de pacientes. Queremos que esto se resuelva por el bien de todos nosotros. Nuestra vida depende de esto”, exigió Orozco.

