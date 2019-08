ONG piden asignar un presupuesto especial al J.M. de los Ríos  - Efecto Cocuyo

Inversión en salud. Las organizaciones no gubernamentales Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y Prepara Familia exigieron al Estado venezolano invertir en un presupuesto especial para mejorar las condiciones del hospital José Manuel de los Ríos, cuatro días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgara medidas cautelares a los niños de 13 servicios del centro pediátrico.

“El Estado mata por omisión. El Estado debe garantizar condiciones de seguridad e higiene a los niños del J.M. de los Ríos. Aspiramos a que se asigne un presupuesto especial para fortalecer al hospital”, expresó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, en una rueda de prensa en la sede de la organización.

Las medidas de la Cidh emitidas el pasado 21 de agosto amparan, de acuerdo con Cecodap, a más de 1.000 niños hospitalizados y en consulta en el J.M. de los Ríos. El órgano exhorta al Estado venezolano a tomar las acciones necesarias para garantizar la vida y la integridad de los niños. Además insta a asegurar las condiciones de salubridad y seguridad y a informar sobre los avances en la investigación de los hechos que provocaron las cautelares.

“Insistimos en la auditoría al banco de sangre del J.M. de los Ríos. Hay niños con hepatitis C. Insistimos en el mantenimiento de los tanques de agua y su desinfección. Requerimos que el Estado asigne recursos para evitar que más niños sigan falleciendo”, agregó Trapani.

Solo entre enero y agosto de 2019 han muerto ocho niños del servicio de Nefrología del J.M. de los Ríos. Según el registro de Cecodap, 12 niños murieron en 2017 y 11 en 2018, para un total de 32.

Junto a Trapani se encontraba Vicky Fernández, madre del adolescente Andrés Fernández, cuyo caso encabezó la solicitud de las primeras medidas cautelares para los niños de Nefrología, otorgadas el 21 de febrero de 2018. Andrés murió dos días antes de la ampliación de las medidas cautelares.

“No tenemos insumos, no tenemos para hacer rayos x, no tenían cómo estudiar la sangre que necesitaba mi hijo para ser operado. Andrés fue un gran guerrero en estos años. Las últimas palabras que me dijo fueron ‘mamá, ya no quiero más, déjame descansar'”, afirmó Vicky.

A los problemas de infraestructura y servicios se suman la falta de personal especializado, de medicamentos y de alimentación para los pacientes. Tras las nuevas cautelares, las organizaciones esperan que el Estado responda, mediante el presupuesto especial, para evitar que las condiciones del principal centro pediátrico del país continúen agravándose.

“Sería ingenuo decir que con las medidas cautelares de la Cidh se solucionan los problemas del J.M. de los Ríos. Pero es un paso. Las medidas de la Cidh nos permiten tener una memoria social. El Estado debe cumplir con sus obligaciones”, destacó Trapani.

Sin accesos

La hija de Anaís Febres, de 8 años, contrajo la bacteria pseudomona en el servicio de Nefrología. “No sabemos de dónde provino. Su catéter estaba funcionando y se lo mandaron a quitar por orden de infectología debido a la pseudomona“, dijo.

Cambiarle el catéter a Helen, su hija, implicaba también cambiar de acceso vascular, aquel que permite extraer la sangre del organismo y volver a introducirla durante la hemodiálisis.

“Los niños que tienen catéter van perdiendo accesos vasculares por las bacterias. Es angustioso cuando tu hijo no tiene un acceso vascular. No queremos que nuestros hijos se mueran”, expresó.

Para combatir la bacteria tenían que suministrarle el antibiótico Colistin, pero tampoco tuvieron acceso al medicamento en el centro de salud. “Se lo pusimos gracias a fundaciones que nos lo donaron. El hospital está crítico”, dijo.

Judith Bront, representante de Prepara Familia denunció además que la terapia intensiva del J.M. de los Ríos, servicio incluido en las recientes medidas cautelares, cuenta con un solo cupo y con un solo ventilador mecánico. “La pérdida de un niño es irreparable. El Estado debe cumplir con sus responsabilidades con los niños”, resaltó.

