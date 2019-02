ONG denuncia que Gobierno impide monitorear medicamentos del Plan Maestro

El director de Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi), Alberto Nieves, denunció a Efecto Cocuyo que a la sociedad civil no se le permite hacer el monitoreo de los medicamentos antirretrovirales donados en el marco del Plan Maestro y que son distribuidos a través de las farmacias de la red pública.

“No nos dejan hacer el monitoreo. A nuestros voluntarios los trabajadores les dicen que tienen órdenes de no dar información”, indicó Nieves.

También detalló que el Ministerio de Salud inició la distribución de los medicamentos donados por el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/sida, Tuberculosis y Malaria la semana pasada pese a que el primer lote de antirretrovirales llegó al país a finales de diciembre del año pasado.

En la segunda mitad de 2018 se elaboró el Plan Maestro, una estrategia que coordina el apoyo de la cooperación técnica internacional para atender las epidemias de VIH, malaria y tuberculosis en Venezuela durante los próximos tres años.

La iniciativa surgió tras la visita de la visita de la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, al país en junio del año pasado. Su elaboración contó con la participación de la OPS, Onusida, funcionarios del Ministerio de Salud, la Sociedad Venezolana de Infectología y la Red Venezolana de Gente Positiva.

Para su implementación durante tres años, el presupuesto del Plan Maestro contempla recursos por 33 millones de dólares. Sin embargo, el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/sida, Tuberculosis y Malaria donó cinco millones de dólares para iniciar el programa.

Como parte del plan, se acordó entre los distintos actores que las ONG se encargarían de realizar el monitoreo de los medicamentos donados por el fondo y distribuidos por el Ministerio de Salud, con el propósito de que la sociedad civil ejerza la acción de contraloría para constatar que los antirretrovirales lleguen a las manos de los seropositivos.

No obstante, el director de Accsi denuncia que, desde que inició la distribución de los antirretrovirales, la sociedad civil no ha podido hacer el seguimiento ni la vigilancia de la donación. “Esto no es algo nuevo, es algo que ya se había acordado”, insistió Nieves sobe el rol de las organizaciones en el Plan Maestro.

El director de Accsi también condenó los recientes ataques a las fundaciones Manos Amigas por la Vida (Carabobo) y Conciencia por la Vida (Lara), ambas dedicadas a velar por los derechos de las personas con VIH.

“(Los activistas) miedo no tenemos. Hemos actuado de forma limpia y transparente. Eso sí, estamos alarmados y sorprendidos. No entendemos por qué pasa esto. Es una clara violación a los derechos humanos. Ha habido allanamientos y detenciones arbitrarias”, denunció Nieves.

