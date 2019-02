Más de 1.500 personas fallecieron en tres meses por crisis hospitalaria, según Médicos por la Salud

En la víspera del ingreso de la ayuda humanitaria, la ONG Médicos por la Salud divulgó el séptimo boletín de la Encuesta Nacional de Hospitales este jueves, 21 de febrero. El reporte revela que solo en un lapso de tres meses fallecieron 1.557 pacientes por la crisis hospitalaria.

Entre el 16 de noviembre de 2018 y el 9 de febrero de 2019, Médicos por la Salud monitoreó los decesos en las emergencias de un total de 40 hospitales tipo III y IV en todos los estados del país. En Caracas, la vigilancia contempló centros de salud como el Hospital Universitario, el pediátrico J.M. de los Ríos y el Dr. Miguel Pérez Carreño.

Del total de decesos, 756 correspondieron a politraumatismos (como heridas por proyectiles o accidentes) y 801 a enfermedades cardiovasculares, dos de las patologías más frecuentes que se reciben en las emergencias.

“En el caso de los pacientes con politraumatismos, lo que no se haga en los primeros 60 minutos, poco vale. La probabilidad de sobrevivir se desperdicia cuando la persona llega a un hospital y no hay los insumos necesarios”, agregó el doctor Gustavo Villasmil desde la Academia Nacional de Medicina.

Esta es la primera vez que la Encuesta Nacional de Hospitales presenta la cifra de “desenlaces fatales” desde su primera publicación, en el año 2014.

El grupo de médicos también detalló que se registraron 79 muertes por fallas en el sistema de energía eléctrica de los centros de salud. El informe precisa que esto demuestra que “las autoridades hospitalarias no están tomando medidas preventivas con respecto a las fallas”.

Los médicos insistieron que las 1.557 muertes registradas en el lapso de tres meses son apenas “una fotografía” de la crisis hospitalaria que atraviesa el país y que no representa un número que pueda ser extrapolado.

“Todo indica que no hay tendencia a la mejoría. En el mejor de los casos, un hospital puede estar abastecido en 50% y estamos hablando de un centro de salud privilegiado”, continuó Villasmil.

Otros datos que recoge la Encuesta Nacional de Hospitales es el nivel de desabastecimiento de insumos y medicamentos en las emergencias, quirófanos y terapias intensivas del país, desde implementos tan básicos como un analgésico o un anestésico.

Según Médicos por la Salud, la operatividad de las emergencias se ubica en alrededor de 15%, mientras que los quirófanos en un 27% y las unidades de terapia intensiva nacional en 40%.

Los galenos insistieron en la necesidad de que los hospitales estén operativos casi en su totalidad todos los días del año y que la dotación de medicinas sea constante y regular.

“(Los recintos hospitalarios) terminan siendo el recinto en el que la vida pierde su poca probabilidad porque no hay agua, no hay luz o no hay morfina (…) Hay una falla de procura de medicamentos con compras esporádicas”, insistió Villasmil.

