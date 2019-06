"¿Dónde están los reales de los hospitales?", reclamaron manifestantes al Ministerio de Salud - Efecto Cocuyo

Una decena de oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bloqueaba la entrada del Ministerio de Salud desde temprano. Una cinta de seguridad amarillo, para el piso mojado, apartaba a los manifestantes, que se concentraron desde las 10:00 am en los alrededores para reclamar, a ritmo de consignas, mejoras salariales y laborales.

“¿Dónde están los reales de los hospitales?”, gritaban al unísono los más de 50 trabajadores de distintos sectores, este 10 de mayo. Agitaban con euforia una enorme bandera tricolor a lo largo del pasillo, en las puertas del Ministerio de Salud. Pedían a gritos la presencia del ministro de salud Carlos Alvarado.

Pero Alvarado no apareció. En cambio, una comisión de los trabajadores del sector salud se reunió con Valle Teresa Bompart, directora de Recursos Humanos en este organismo. La principal exigencia, además de mejoras por las precariedades del sector, era la cláusula de batas, uniformes y cobijas para los trabajadores de los centros de salud, que se ubica en solo 10 mil bolívares, que significa 1,6 dólares.

“Exigimos que sean al menos el equivalente a 150 dólares (para esta cláusula). Pagan más de 50 millones de euros por los uniformes militares y nada al sector salud”, expresó Pablo Zambrano, director de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud). El medio centenar de manifestantes lo respaldaba con gritos.

“El Gobierno no ofrece soluciones. ¿Acaso no tiene responsabilidad? Desde septiembre no envían recursos a los centros de salud”, dijo Zambrano.

Zambrano, quien asistió a la reunión acompañado de al menos otros siete representantes del sector, aseguró que los distintos gremios de la salud pasarán una comunicación al organismo. Sin embargo, afirmó, Bompart se limitó a apegarse a la contratación existente, que reclamó Zambrano, no han firmado.

“Nos dio una respuesta técnica. No nos hablaron de recursos sino que se apegan a las contrataciones firmadas. Vamos a entregar la comunicación, pero también vamos a empezar protestas en los centros de salud”, expresó el dirigente sindical.

Hizo un llamado a iniciar un nuevo proceso de protestas en los hospitales, con una primera jornada en el Hospital Periférico de Coche, el próximo jueves 13 de junio, desde donde pretenden marchar.

“La realidad económica nuestra es muy clara y vamos a hacer presión. Los trabajadores estamos aquí y seguimos en la calle”, dijo Zambrano.

Salud en crisis

Cuadros de Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro -en ese orden- observaban desde el interior del Ministerio de Salud la manifestación. Uno de los trabajadores les gritaba con un megáfono a los funcionarios de seguridad la crisis que atraviesa el sector. Caminaba de un lado a otro, mientras hablaba sin parar.

Quienes laboran en el área de la salud pública aseguraron que sus sueldos son insuficientes. Karina Vargas, quien trabaja en el Hospital Universitario de Caracas (HUC), reclamó que los 60 mil bolívares (9,9 dólares) que gana al mes poco le alcanza: dos kilogramos de carne, tan solo.

“Estamos en situaciones precarias. No me alcanza ni para sobrevivir una semana”, dijo Vargas. En sus manos cargaba una pancarta de cartón, con la que denunciaba la emergencia hospitalaria.

El sector salud ha marcado el costo de la canasta básica (700 dólares según Ecoanalítica: 4 millones 234 mil bolívares), como ajuste salarial para poder cubrir las necesidades de los trabajadores.

Sin embargo, la crisis no es solo por los malos salarios. En los hospitales las condiciones de trabajo han empeorado al ritmo de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. No hay insumos y la atención médica ha llegado a un paro técnico.

Fetrasalud denunció que, como parte de la crisis de salud, 16 hospitales y 90 ambulatorios afectados totalmente en Caracas. Mientras que, de las 45 mil camas de las que disponía el sistema hospitalario venezolano, resta menos de 15 mil camas.

“No tenemos insumos. No tenemos ni agua para tomar en el hospital. Los pacientes deben comprar todos sus insumos, por grandes cantidades de dinero”, aseguró Vargas.

En el fondo, los manifestantes en el Ministerio de Salud gritaban: Yo no me quiero ir, quiero un sueldo digno aquí en mi país.

En este centro médico, ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela (UCV), tampoco han recibido dotación para los trabajadores desde hace varios años. Vargas indicó que gran parte del personal ha desertado de sus áreas de trabajo.

“Solo nos dieron un bolígrafo como última dotación. No se valora el sacrificio de los trabajadores”, dijo.

Lea más:

Fotos: Iván Reyes.

Comentarios