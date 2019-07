Crisis de servicios y proliferación de zancudos incrementan riesgo de epidemia de dengue - Efecto Cocuyo

Riesgo epidemiológico. El pediatra epidemiólogo e integrante de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), Luis Echezuría, indicó que “todas las condiciones están dadas” para una posible epidemia de dengue debido a la proliferación de mosquitos, la crisis de servicios básicos y la ausencia de medidas preventivas.

“Si no hay luz, no hay bombeo y, sin bombeo, no hay agua. La gente está guardando depósitos de agua en sus casas y nadie les dice cómo deben hacerlo para prevenir los criaderos de zancudos”, explicó el médico.

Otro factor que incide en la proliferación de casos, destacó Echezuría, es la deficiente recolección de desechos por parte de los gobiernos municipales.

“Una chapa de refresco pudiera ser un potencial criadero porque permite que se acumule el agua. Si no hay una higiene adecuada en las comunidades ni se realiza la recolección de los desechos sólidos, entonces las condiciones son propicias para que haya criaderos de zancudos”, explicó.

Añadió que a esta situación se suma una “altísima densidad de mosquitos” producto del inicio de las lluvias y la ausencia de jornadas de fumigación en comunidades afectadas por el mosquito Aedes Aegypti, principal vector que transmite el dengue.

“Todas las condiciones están dadas para que haya una epidemia de dengue”, afirmó Echezuría. “Estamos a las puertas de una posible epidemia porque, a diferencia de años pasados, la deficiencia de los servicios básicos se ha agravado”.

El vector en la región

El dengue es una enfermedad viral transmitida por vector que se caracteriza por presentar episodios febriles y dolor muscular. Conocida popularmente como la “rompehuesos” por los fuertes malestares que ocasiona, la enfermedad tiene un período de duración de aproximadamente 11 días.

En Venezuela no hay data oficial que permita conocer los números exactos de personas infectadas por el vector. El boletín epidemiológico, publicación del Estado, no se divulga desde hace más de dos años.

Sin embargo, ha notificado a la OPS que durante 2019 se han registrado 4.654 casos de la enfermedad transmitida por vector, lo que ubica al país en el noveno lugar en la región en cuanto a casos de dengue.

Echezuría subraya la gravedad de que el Estado no divulgue cifras de interés público, especialmente cuando, explicó, no puede combatir esta situación solo y necesita el apoyo de la población para impulsar medidas preventivas.

“(Los médicos) no tenemos conocimiento de lo que está pasando, pero debe haber actividad porque, históricamente, el incremento de las enfermedades transmitidas por vector coincide con los períodos lluviosos”, explicó el integrante de la SVI.

“El Estado debe informar si tenemos actividad para que la comunidad contribuya. Sin embargo, si no nos dan los mecanismos, no hay forma de actuar”, continuó.

Frente a esta situación, el médico epidemiólogo llamó a la población a apostar por la prevención en casa.

“El agua almacenada en casa no puede estar expuesta al ambiente y, ante cualquier cuadro febril, lo mejor es acudir al médico para que sea quien oriente al paciente cómo tratarse. Debemos recordar que en el país no solo hay dengue, sino también zika y chikungunya”, dijo Echezuría.

