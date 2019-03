Vecina tras explosión en El Hatillo: “Escuché un sonido muy fuerte y luego vi las llamaradas”

María Elena Gómez estaba en la sala de su casa cuando escuchó un ruido muy fuerte. Luego, desde su ventana, vio unas llamaradas. Cuatro o cinco minutos después, oyó otro sonido estruendoso.

Era un transformador de la subestación eléctrica del sector La Tiama (Caicaguana) que explotó en la madrugada de este miércoles 13 de marzo.

“Primero escuché un sonido muy fuerte y luego vi las llamaradas. Nunca había visto algo así”, indicó la vecina, que vive a 100 metros de la subestación pero no sufrió cortes de energía.

Contó que luego se comunicó con el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, y la policía municipal llegó como a las 6:00 am. “Ellos llegaron pero no pudieron entrar porque no había manera de ingresar a la subestación. Corpoelec llegó como a las 7:30 am u 8:00 am y pudieron abrir para apagar el fuego”, narró.

Las fotos compartidas en las redes son de humaredas y de la subestación quemada. Desde el jueves 7 de marzo, día en que comenzó el megaapagón, se han registrado otras dos explosiones similares en Caracas: la de una alcantarilla en Altamira Sur y la de la subestación en Terrazas del Club Hípico.

El alcalde explicó a Efecto Cocuyo que, de acuerdo con los técnicos, la explosión ocurrió por una sobrecarga de uno de los transformadores, motivado a que el sistema está en modo manual.

“Los técnicos nos han dicho que estas explosiones pueden ocurrir porque el sistema está en modo manual, es decir que no tiene la protección con la que cuenta en automático. Y puede llegar la carga de corriente a voltajes tan altos que pueden hacer estallar estos dispositivos”, indicó. Detalló que los demás transformadores no sufrieron daños, así que la luz ha llegado en algunos sectores.

Al mediodía había todavía cuadrillas de la corporación trabajando con Polihatillo y Protección Civil para restablecer el servicio en todos los sectores.

La afectación provocó fallas en 40% del municipio. Después de la 1:00 pm, se mantienen sin electricidad Caicaguana, Bosques de La Lagunita, Lomas de La Lagunita y Loma Linda.

Sayegh señaló que anoche ya se había recuperado la energía en todo el municipio, en el que hubo sectores que durante el apagón estuvieron hasta 100 horas sin electricidad, como La Cabaña o Los Geranios. En este momento el municipio sigue con problemas en el servicio de agua. “Esperamos en las próximas horas recibir agua”, agregó.

Este martes 12 de marzo, el gobernante Nicolás Maduro recomendó a los ciudadanos prepararse con velas, linternas y depósitos de agua ante el apagón, a pesar de que tanto él como figuras oficialistas como Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello han señalado que ya el “sabotaje” había sido “derrotado”.

Hoy sigue todavía sin funcionar el Metro de Caracas, principal medio de transporte de la capital, así que las camionetas, que son pocas, pasan repletas de muchos pasajeros. Ayer siguieron ocurriendo apagones en la ciudad, así como en el interior del país, donde además reportan fallas en la telefonía fija e Internet de ABA.

Se suma la agudización de la escasez de agua, que ha obligado a algunos ciudadanos a llenar sus envases en las tuberías que desembocan en el río Guaire o en las quebradas del Ávila. En Valencia usuarios denunciaron que el agua les llega sucia.

Lea también:

Comentarios