Útiles y uniformes: opciones más económicas para el regreso a clases

A un mes de comenzar el nuevo año lectivo 2019-2020, Efecto Cocuyo se metió debajo de elevados y puentes este lunes 22 de agosto para indagar en los precios más económicos para comprar los útiles escolares: el elevado de San Bernardino y el puente de la Avenida Fuerzas Armadas.

En el elevado de San Bernardino, que une la avenida Andrés Bello con la Urdaneta, algunos puestos de libros les dan a los padres de estudiantes de bachillerato la opción de costear la lista de útiles y obtener los textos usados.

En este lugar, un libro actual de la colección Conexos de Santillana puede variar entre Bs. 40.000 y 50.000 para los estudiantes que usan la camisa azul o 90.000 para alumnos de cuarto año. Mientras que de las ediciones anteriores de Santillana los libros cuestan 15.000 cada uno y 60.000 para cuarto año.

El libro de matemáticas de Hoffman se vendía en Bs 200.000 en el mismo lugar, mientras que en algunas librerías se encuentra en doce dólares. Otro conocido, el libro de Matemáticas de Ely Brett, costaba Bs. 100.000.

También se podían conseguir otras ediciones más viejas y menos conocidas por un precio mucho más bajo. Los libros de Actualidad Escolar y la editorial salesiana de 1993, costaban cinco mil bolívares.

A pesar de los precios bajos, solo se habían vendido cinco textos para el momento, lo cual representaba a penas un 15% de lo que se habría vendido para la fecha en otros años.

El puente de la avenida Fuerzas Armadas es más conocido, con una variedad mayor de tiendas y libros, ahí se pueden conseguir tanto textos viejos como nuevos y de todos los años.

Mientras un libro nuevo de Conexos cuesta Bs. 293.000, usado puede costar 60 mil bolívares y 70 mil si es para cuarto año. El mismo libro de Hoffman, nuevo, cuesta 250 mil y el Álgebra de Baldor para cuarto año alcanza los 150 mil bolìvares nuevo y 60 mil usado.

Para el momento, los libros de primaria se podían conseguir a partir de Bs. 80.000, dependiendo de la editorial. Aunque un libro de la editorial Girasol costaba 250 mil bolívares usado y nuevo podía llegar a costar 580 mil; un libro Mi jardín nuevo, para niños, se conseguía en 25.000 bolívares.

Otras promociones recónditas incluían libros usados por 10.000 bolívares si las condiciones de la carátula no eran óptimas.

A pesar de la variedad en el puente de la avenida Fuerzas Armadas, distintos vendedores coincidieron en que aún cuando había ido mucha gente a comprar, consideraban que las ventas del año se veían “flojas” con respecto a las del año pasado. También coincidieron en que tiene que ver con la merma de la capacidad adquisitiva de los venezolanos.

Los combos

A la hija de Darlis Caballero le mandaron a comprar nueve libros, consiguió un combo de tres libros usados por Bs. 50.000 y compró otros dos textos, uno por Bs. 80.000 y otro por Bs. 50.000. Todavía le faltaban cuatro, pero ya con esos cinco libros había gastado menos en el puente de Fuerzas Armadas de lo que le costaba uno solo en la librería 19 de abril, cerca de su casa en Petare.

“Esa librería está cerca de mi casa, pero cada libro cuesta 290 mil” dijo.

Además de la niña en primer año, tiene otros dos muchachos. Para poder financiar su educación, una de sus tías mandó desde Colombia los cuadernos de los chamos, pero las tres listas de útiles para sus hijos, sin incluir uniformes, costaría 800 mil bolívares, estimó.

“¿Con un salario de 65.000 bolívares cómo lo pagas? O comes o estudias. Debe ser que esta gente quiere que los niños no vayan al colegio o no sé”, dijo.

Comprando uniformes

Comprar los uniformes es una cuenta a parte. El recorrido hecho el 16 de agosto por Efecto Cocuyo en tiendas y ferias de cuatro lugares populares, se constató que el precio de una chemise podría variar entre 50.000 y 90.000 bolívares dependiendo del lugar, y un pantalón variaba desde 75.000 a 170.000 bolívares.

Diez días después, buscamos opciones más económicas desde el bulevar de Catia hasta la redoma de Petare, pasando por el centro de Caracas.

El mercado popular de La Urbina, en Petare, le gana en precios a la feria escolar de Plaza Caracas. Este 26 de junio, mientras que en la feria del Ministerio de Educación cuesta 65.000 bolívares cada chemise y 75.000 los pantalones, en Petare la chemise está en Bs. 50.000 y el pantalón en 60.000 bolívares. Sin embargo, los organizadores del mercado anuncian que organizarán una feria para la primera semana de septiembre en la que los precios serán incluso más económicos.

La mejor opción para los padres este año escolar es comprar ropa usada en buen estado. En el bulevar de Catia, detrás de los puestos que venden celulares usados, los uniformes escolares en buen estado se pueden conseguir hasta en Bs. 10.000. También se venden zapatos escolares usados y restaurados, hasta por Bs. 25.000.

Para Carlos Julián, organizador de algunos puestos de la feria en Plaza Caracas, el problema del costo de los uniformes radica en los costos de las telas. Él y sus costureros trabajan mancomunados para generar ingresos a sus familias, brindando al menor costo posible los uniformes para que los puedan adquirir los padres.

Comentarios