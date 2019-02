Transportistas respaldan a Guaidó y se suman a la movilización de la ayuda humanitaria

Desde el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional (AN), los transportistas hablaron. Un grupo de representantes gremiales de conductores del transporte público manifestó este 19 de febrero su apoyo a la presidencia encargada de Juan Guaidó.

Hugo Ocando fue quien tomó la palabra. Después de recordar cómo las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro causaron la pérdida de 90 % de las unidades de transporte, informó cuál es la postura de este sector.

“Les venimos a decir que se acabó el miedo. ¿Qué más vamos a perder si ya nos arruinaron? Con las pocas unidades que nos quedan, en los estados se están anotando para movilizar la ayuda humanitaria. Sé que hay presión, pero nosotros no tenemos miedo”, aseveró Ocando.

Además de confirmar que serán parte de la organización para que la ayuda humanitaria ingrese al país y sea distribuida, manifestaron su apoyo a las medidas que Guaidó ha adoptado desde que el 23 de enero asumió la presidencia encargada.

Entre las presiones que -según- reciben sus compañeros se encuentran la reciente reunión convocada por la Vicepresidencia de la República. Este lunes 18 de febrero, el ministro para Transporte Hipólito Abreu volvió a ofrecer ayudas a los transportistas, aunque la queja común es que hace mucho tiempo no reciben lo prometido por el Ejecutivo.

“¿Qué más nos van a ofrecer? Desde hace meses no venden aceite y desde hace un año no nos venden baterías. No queremos depender de eso para seguir trabajando”, manifestó.

Este sector es otro que se suma a la iniciativa impulsada por la oposición este año desde la AN. Docentes universitarios y médicos han sostenido reuniones con el presidente encargado para elaborar el plan con el que se pretenden ingresar medicamentos y alimentos al país desde Colombia, Brasil y Aruba.

Ocando anunció que este miércoles 20 de febrero realizarán una movilización en la avenida Francisco de Miranda de Caracas hasta la sede del Ministerio de Transporte en Chacao. De esta manera buscan reafirmar su apoyo a Guaidó y al ingreso de la ayuda humanitaria.

