Transferencia de competencias presidenciales a la AN “es inédita”, según constitucionalistas

La Asamblea Nacional (AN) elabora un marco legal para asumir las competencias del Poder Ejecutivo de forma progresiva y temporal, un hecho que es “inédito” en materia constitucional, señalaron expertos consultados.

“Estas son situaciones inéditas porque estamos fuera de la Constitución por momentos. Si se respetara la Carta Magna, y se acatara la institucionalidad, a Juan Guaidó le correspondería asumir la encargaduría de la República y convocar elecciones”, responde el constitucionalista Nelson Chitty.

La decisión del Parlamento generó una reacción del oficialismo. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, señaló:

“No hay forma ni manera de que la derecha venezolana pueda asumir en Venezuela un gobierno de transición. No hay aquí un estatuto de transición en ninguna parte, ni vacío de poder. A usted lo están engañando y usted se está dejando engañar”, advirtió a los opositores.

Sobre esta afirmación, el profesor universitario aclara que la Constitución no establece un estatuto de transición, pero “da luces sobre qué hacer ante una falta absoluta del Presidente de la República”. A su juicio, los artículos 333 y 350 son un “paraguas” para allanar el camino hacia la transición política.

El constitucionalista Gustavo Alberto Manzo considera que el derecho “no debe ser visto como una camisa de fuerza” y la transición en el país depende fundamentalmente de hechos “de naturaleza política” más que jurídica.

“Los hechos políticos van por encima de los hechos jurídicos, las leyes surgen como consecuencia de la necesidad de la regulación de cierta situación, pero su no existencia no significa que las situaciones no se puedan dar. Un ordenamiento jurídico no cubre todas las posibilidad que pueden ocurrir en la realidad”, afirma.

Fórmula legal

El abogado especialista en derecho administrativo José Ignacio Hernández señala que como la Constitución no establece –literalmente- qué hacer ante la inexistencia de un Presidente legítimamente electo, la Asamblea Nacional debe construir una fórmula legal para “reclamar la titularidad de las competencias del Poder Ejecutivo”

Foto: eluniversal.com

Comentarios