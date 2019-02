Trabajo, comida y educación, las peticiones de los jóvenes a Juan Guaidó en la UCV

El “efecto Guaidó” cubrió el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los 1.722 asientos estaban ocupados, casi en su totalidad, a las 11:00 de la mañana de este 8 de febrero.

El recinto que la posición no había podido llenar en sus últimas convocatorias, este viernes estaba repleto. El presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, dirigiría unas palabras a la juventud.

Dos funcionarios cargaron el podio de plástico, decorado con el Escudo Nacional, desde el que siempre declara el dirigente de Voluntad Popular hasta el escenario y el público se levantó emocionado. Era la señal de que el diputado daría su discurso.

“Hago propio el desespero de las madres de Anzoátegui que tuvieron que enterrar a sus bebés porque enfermaron de vómito y diarrea. La ayuda humanitaria no es migaja, no es limosna, es necesidad”, así inició el político su discurso.

El auditorio estaba en silencio, atento a cada una de sus palabras.

“Creen (el régimen de Nicolás Maduro) que pueden jugar con el hambre para controlarnos o con la necesidad más extrema para intentar generar miedo. Yo quiero ver cuántos militares están dispuestos a cometer crímenes de lesa humanidad al no permitir salvar vidas de la población más vulnerable que tiene nuestro país. 300 mil venezolanos están en riesgo de morir si no se les atiende de manera inmediata por desnutrición o por enfermedades”, alertó.

Para vencer el bloqueo de la frontera, anunció la creación de grupos de voluntarios porque “si se atreven a seguir bloqueando caminos, a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos, todos estos voluntarios iremos a abrir el canal humanitario en su momento”.

“La democracia ya no se ve tan etérea, algunas vez dijeron ¿con qué se come eso? (la democracia), pues ya sabemos que sin eso no se come, que sin respeto a la propiedad privada tampoco se come”, dijo y los aplausos lo respaldaron.

-Te amo –gritó alguien desde el lateral derecho del Aula Magna.

–Escuché un grito provocador de aquel lado –respondió sonriente el diputado.

Otra persona pidió: “¡la recuperación de las universidades!” y Guaidó reaccionó: “Muy bien, así es”.

“La producción nacional”, agregó alguien más desde la tarima: “Y otras cosas más”, continuó el presidente de la Asamblea Nacional.

“No más reelección indefinida”, exclamó otro estudiante.

Los jóvenes pidieron trabajo, comida, educación y elecciones libres. José Mendez (18 años) sostenía la Bandera tricolor con fuerza. Aplaudía y se levantaba mientras Guaidó hablaba.

El estudiante de derecho cree en su propuesta. “Tengo 18 años y estoy cansado de que no se consigan los alimentos, las medicinas. Hace unos meses se me había terminado la esperanza de tener un mejor país, hasta la semana pasada pensaba en irme, pero tengo esperanza de que este país puede cambiar y que Venezuela puede mejorar”, expresó.

Es oriundo de Maturín (estado Monagas), pero se mudó a Caracas para estudiar en la UCV. “Aquí tengo casa propia pero vivo alejado y se me dificulta el transporte, no tengo agua. Muchos han desistido, la cantidad de estudiantes no es la misma que antes. Algunos profesores se han ido, pero lo que nos mantiene aquí es la esperanza”, afirmó.

“Yo vengo de La Guaira y cuando uno tiene el mar Caribe al frente uno cree que todo es bondad, pero también cuando conoces Los Andes, El Ávila, uno piensa que todo es posible cuando se tienen tantos recursos y este clima, pero también nos ha tocado enfrentar la maldad, la oscuridad. Esa democracia que vamos a construir debe ser luz”, manifestó Guaidó.

-Jesucristo en tu corazón, hermano –le bendijo alguien entre la multitud.

-Amén. Democracia y libertad para siempre –saludó el líder sobrevenido de la oposición.

Guaidó terminó su discurso con la última estrofa del himno ucevista:

“Alma Mater, abierto Cabildo,

donde el pueblo redime su voz:

Nuestro pueblo de amable destino,

como el tuyo, empinado hacia Dios”.

Vea la transmisión, desde el Aula Magna, de Efecto Cocuyo:

#Ahora Presidente (E) Juan Guaidó sostiene encuentro con jóvenes en el Aula Magna de la UCV https://t.co/k6ZKfxzA2q — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) February 8, 2019

