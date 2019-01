Tarre Briceño, primera designación gubernamental de la AN

El diputado Ángel Medina se levantó de la curul con un acuerdo sorpresa entre las manos. En el orden del día no figuraba la propuesta que estaba por hacer el parlamentario y que sería aprobada con aplausos este 22 de enero: la designación del abogado Gustavo Tarre Briceño como “representante especial” ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Si están de acuerdo por favor indicar con la señal de costumbre”, apuntó el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y toda la cámara alzó la mano con excepción del diputado, exmilitante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Eustoquio Contreras, quien permaneció inmóvil en la “Bancada de la Patria”.

Así, la Asamblea Nacional (AN) formalizó su primer acto de Gobierno con el nombramiento de un embajador, atribución que la Constitución reserva para el Ejecutivo, pero que el Parlamento asume bajo el argumento de que Nicolás Maduro “usurpa” la Presidencia.

El artículo 187 de la Carta Magna señala que la AN tiene la atribución de autorizar o no la designación de jefes de misiones diplomáticas permanentes, pero no su elección. No obstante, los parlamentarios se apegan a los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna para tomar esta acción.

Los aplausos resonaron en el hemiciclo de sesiones y el diputado Henry Ramos Allup le hizo una seña al primer vicepresidente de la AN y militante de su partido (Acción Democrática), Edgar Zambrano, para que levantara la mano, éste sonrió y gesticuló a favor de la decisión acordada.

A partir de hoy, 22 de enero, Tarre Briceño tendrá la responsabilidad de “coordinar las acciones necesarias para el restablecimiento del ordenamiento constitucional y democrático de conformidad con los principios derivados de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”.

El acto se produjo a la par del pronunciamiento del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el que tilda a Maduro de “dictador sin derecho legítimo de poder” y manifestó que el gobierno de Donald Trump respaldará al pueblo venezolano “hasta que la democracia sea restaurada y sean reivindicados sus derechos”.

Estatuto de transición diferido

La discusión del estatuto de ley que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución fue diferida en sesión. El presidente de la comisión para la defensa de la Constitución, Juan Miguel Matheus, expresó que han alcanzado importantes consensos, pero hace falta “afinar detalles” entre los partidos y pidió más tiempo.

Puertas adentro, en la comisión existen posturas encontradas sobre el alcance de las atribuciones que asumirá el Poder Legislativo en desconocimiento de Nicolás Maduro.

El diputado José Antonio España, integrante de la fracción Cambiemos, advierte que el estatuto “es inconstitucional” porque la Carta Magna no contempla un consejo de transición y, bajo esta figura, quieren que la AN asuma competencias del Poder Ejecutivo, Electoral, Judicial y Ciudadano.

Mientras que Matheus defiende que ante la usurpación de la Presidencia es tarea del Parlamento desarrollar el marco jurídico para iniciar la transferencia progresiva y temporal de competencias del Ejecutivo al Legislativo.

Mensaje unitario a los militares

La mayoría opositora aprobó, en primera discusión, el anteproyecto de Ley de Amnistía que ofrece garantías a civiles y militares que restablezcan el orden constitucional.

El diputado y coronel retirado Teodoro Campos, se levantó de su silla y le habló a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb): “¿Compañeros militares, ustedes están con el Gobierno o con Venezuela?”, preguntó.

Con cada palabra enfatizaba que el del uniformado es defender la democracia. “Muchos funcionarios se preguntan ¿qué hacer? Desde la Asamblea Nacional no les estamos pidiendo que se rebelen, les estamos pidiendo que se apeguen a los artículos 328 y 329 de la Constitución que establecen que el militar tiene que ser apolítico, respetar a su nación y defender la democracia”, expresó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se levantó a la cabeza de la tribuna de oradores: “Militar venezolano, mañana tenemos una cita histórica con el pueblo de Venezuela, te lo hemos dicho claramente, hoy aprobamos la ley de amnistía, les hemos pedido que se coloquen del lado de la Constitución, la violencia se las dejamos a otros, mañana es reencontrarnos con el pueblo. No podemos caer en provocaciones”, manifestó el dirigente de Voluntad Popular.

Foto: Iván Ernesto Reyes.

