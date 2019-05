Silencio del Ejecutivo arropa las muertes de cuatro niños en el J.M de Los Ríos - Efecto Cocuyo

Ni una palabra ha dicho el Ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, sobre la muerte de cuatro niños, pacientes del hospital infantil J.M de Los Ríos, a la espera de un trasplante de médula ósea.

Erick Altuve (11 años) es el cuarto niño que muere en el mes de mayo. El primero fue Giovanni Figuera (6), quien falleció el 6 de mayo. Le siguió Robert Redondo (7), el 23 de mayo. Después vino Yeiderbeth Requena (8), quien murió ayer sábado, 25 de mayo.

Pero en el discurso de Maduro estas muertes, que han conmocionado a la opinión pública, no han sido mencionadas. Un silencio que se enmarca en la política de restricción de información pública en materia de salud implementada desde 2007, advierte el médico internista y exministro de Salud José Félix Oletta.

“Es simplemente abrumador el silencio del Gobierno en relación con esto (…) Esto responde a una falta total de sensibilidad humana por intereses de orden político. El gobierno hasta entrado el mes de marzo (de 2019) negó la crisis humanitaria y todo tipo de ayuda hasta que llegaron a una suerte de acuerdo con la Cruz Roja para comenzar a traer ayuda humanitaria, un solo cargamento en más de un mes”, responde.

El Canciller Jorge Arreaza es uno de los pocos voceros de Maduro que se han referido al caso atribuyendo la muerte de los niños al bloqueo económico de Estados Unidos.

En su cuenta de la red social Twitter, Arreaza reiteró una vez más el argumento oficial que plantea que Venezuela envió los recursos a través de Pdvsa y fueron retenidos en Novo Banco, Portugal, como parte de las medidas de bloqueo que mantiene el Gobierno de Donald Trump a Venezuela.

Sin embargo, las órdenes de pago emitidas por Pdvsa que publicó Arreaza datan de 2018, el mismo año en el que la alianza se paralizó por las deudas millonarias que Venezuela tiene con Italia desde antes.

“Jorge Arreaza, tu bajeza no tiene nombre en un tema tan delicado con muerte de niños. Eres manipulador. Las propias facturas que colocas claramente indican que son deudas de 2018 cuando no había sanciones sobre Pdvsa. Muestra más bien que ustedes no pagaban a tiempo. Se roban los reales”, reaccionó el representante especial de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.

Oletta también desmiente que sean las sanciones impuestas por la administración de Trump la causa de estas muertes, incluso sostiene que Venezuela estaba entrando en la crisis humanitaria compleja desde 2013.

“Ese silencio es muy comprometedor para el gobierno y los argumentos que se están dando son absolutamente falsos, no se corresponden con la verdad. Nosotros alertábamos de la crisis en el último trimestre de 2013 porque el Gobierno no había cumplido sus compromisos para asignar dólares para la importación de medicamentos”, argumenta.

El especialista precisa que solo en el área farmacéutica se acumuló una deuda de 4.500 millones de dólares y en el área de productos vinculados a la salud de 250 millones de dólares, antes de 2015, lo que provocó la escasez y el colapso del sistema de salud porque los importadores estaban insolventes.

Según los datos que maneja el exministro de Salud, en 2014 la asignación de divisas para la importación de medicamentos fue de 575 millones de dólares y en 2017 de apenas 6,4 millones de dólares. La caída en las exportaciones petroleras y del precio del barril en el mercado son variables que también influyeron.

Agrega que por primera vez en la historia reciente, Venezuela se convirtió en un país receptor de ayuda humanitaria en 2016 con el apoyo de las Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud, de Unicef y de otras organizaciones.

El ministro de salud, Carlos Alvarado, sigue la línea de Arreaza y en una rueda de prensa con ocasión de su participación en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebra en Ginebra afirmó: “El bloqueo comercial del que somos víctimas por parte de Estados Unidos es el principal problema de salud”.

Tampoco se conoce públicamente si el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo investigan los casos del J.M de los Ríos.

Para la psicóloga social e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Yorelis Acosta, el silencio de Nicolás Maduro obedece a una estrategia política.

“No nos debe extrañar este silencio, esta ha sido la política de este Gobierno. El silencio también se dio durante el apagón, pasaron días y no hubo ninguna respuesta oficial. El Gobierno está entrampado en sus líneas argumentativas, buscan mantener las formas de comunicación para su núcleo más duro, la gente que todavía cree en su proyecto”, explica.

La invisibilización de los temas sensibles es una práctica heredada del Gobierno de Hugo Chávez, sostiene Acosta. “El tema de la comunicación ha sido fundamental para este proyecto: desde apropiarse de los medios hasta generar temas en la agenda pública. Mantienen silencio ante la emergencia que vive el país”, concluye.

Foto: elpais.com

