Sánchez fracasa en la segunda votación para ser presidente del Gobierno español - Efecto Cocuyo

La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español fracasó este jueves, 25 de julio, al abstenerse la formación de izquierdas Unidas Podemos, lo que impidió al líder socialista español alcanzar la mayoría en la segunda y última votación que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados.

Sánchez obtuvo 124 votos a favor, frente a 155 negativos y 67 abstenciones.

La votación tuvo lugar tras un corto debate protagonizado por un duro intercambio de reproches entre los dirigentes socialistas y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quienes se acusaron mutuamente por el fracaso de las negociaciones para un Gobierno de coalición.

Sánchez constató que “el acuerdo no ha sido posible” y lamentó la pérdida de una “histórica oportunidad” para formar un Ejecutivo de izquierdas.

El actual presidente del gobierno en funciones aseguró que deseaba formar una coalición con UP, pero “no a cualquier precio”, y reprochó al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que quería entrar en el Gobierno español “para controlarlo”.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), Adriana Lastra, aseguró que “nosotros queremos negociar de buena fe, pero no vamos a aceptar chantajes” y recordó a Iglesias que “no ganó las elecciones”.

A diferencia de la votación del pasado martes 23 de julio, cuando formaciones políticas como ERC de Cataluña, así como el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Compromís y Podemos, votaron no; en esta oportunidad se abstuvieron.

Los partidos de derecha: Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox, además Junts per Catalunya, Navarra Suma y Coalición Canaria, votaron no y al no tener más votos positivos que negativos, el socialista no pudo formar gobierno, pese a que su partido el Psoe logró la mayoría en las elecciones generales del pasado mes de abril, aunque no con la cantidad suficiente de diputados para formar por sí solo un gobierno socialista.

De no lograr formar gobierno antes del próximo 23 de septiembre, Sánchez se verá obligad a llamar a nuevas elecciones generales, tal como ocurrió entre diciembre de 2015 y junio de 2016 cuando el PP no logró mayoría para constituir un gobierno en solitario con Mariano Rajoy al frente.

Por qué no hubo acuerdo

Las negociaciones entre el Psoe y Podemos fracasaron de nuevo. Aunque en principio Pablo Iglesias quería formar parte del Ejecutivo, la negativa de Pedro Sánchez impidió la semana pasada que hubiese gobierno de coalición de izquierdas. En las negociaciones, Podemos pidió una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; además de los ministerios de Sanidad, Trabajo y Ciencias y Universidades.

No obstante, Sánchez ofreció las siguientes carteras: Sanidad, Vivienda e Igualdad, por lo que no llegaron al acuerdo necesario y con ello la abstención de Podemos que impidió al Psoe conformar un nuevo gobierno.

Con información y foto de Efe

