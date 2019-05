Roberto Marrero sin audiencia preliminar a dos meses de detenido - Efecto Cocuyo

A dos meses de su detención, la defensa y familiares de Roberto Marrero denuncian irregularidades en el debido proceso del dirigente político, que aseguran es inocente. Marrero, jefe del despacho del presidente (e) Juan Guaidó, fue detenido el pasado 21 de marzo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Han transcurrido dos meses desde el secuestro de Roberto Marrero. La defensa pudo tener contacto en una ocasión, el 12 de mayo. Ayer (20 de mayo) asistimos y no pudimos tener contacto. El régimen mantiene un estado de incertidumbre”, dijo Joel García, abogado de Marrero, este 21 de mayo, en rueda de prensa.

El abogado explicó que esperan fecha para la audiencia preliminar de Marrero, que corresponde en un plazo no menor a 15 ni mayor a 20 desde que se recibe la acusación. Sin embargo, aseguró que el caso de Marrero, recluido en la sede del Sebin de El Helicoide, está en un limbo jurídico, porque el tribunal permanece sin despacho.

“Es información extraoficial, porque no hemos podio tener copia de la acusación, porque el tribunal se mantiene sin despacho. Es la pena anticipada de Roberto Marrero, porque sin despacho no transcurren los lapsos y no corre un solo día para fijar la audiencia preliminar”, dijo García.

El pasado 28 de marzo el Tribunal 1º de Control le imputó los delitos de ocultamiento de armas y municiones, legitimación de capitales, conspiración y asociación para delinquir. Además, solo han tenido contacto con el imputado, 46 días después de su detención, lo que limita las maniobras de la defensa antes de la audiencia preliminar.

“Cómo se puede armar una estrategia de defensa si durante el lapso de investigación de 45 días no se tiene contacto con el patrocinado. Cómo se arma una estrategia de espaldas al Ministerio Público y de espalda al tribunal, porque nunca nos mostraron el expediente”, declaró García.

En la audiencia preliminar el acusado tendrá oportunidad de ejercer defensa ante los cargos que se le imputan; sin embargo, el jurista aseguró que, ante las irregularidades del proceso, “van a ciegas a una audiencia preliminar, porque la idea es condenar a un inocente”.

García también denunció que no existen pruebas de las acusaciones que pesan sobre Marrero. Mencionó que solo hay un informe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con el cual señalan al político de haber viajado a Colombia a comprar armas y, además, conseguir mercenarios para un supuesto atentado.

“Con ese informe el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión y allanamiento, que tampoco precisó dirección”, expresó.

También rechazó una presunta siembra de evidencia durante el allanamiento de la vivienda de Marrero, donde el Sebin habría encontrado dos fusiles y una granada en la habitación del hijo del político.

“Le incautaron dos fusiles sin marcas ni seriales. Esto lo hemos visto en otros casos similares, son fusiles de utilería, para que no exista investigación”, dijo.

Junto con Marrero, fue detenido Luis Páez, conductor del diputado Sergio Vergara, y a quien se le fue calificado el delito de encubrimiento de conspiración.

Sin visita

Reinaldo Marrero, quien ha visto a su hermano una vez en dos meses, aseguró que el dirigente político se encuentra en buenas condiciones físicas y no ha sido víctima de torturas.

“Al día de hoy nos preocupa no poder visitarlo. La justicia en Venezuela no existe, pero sabemos que el régimen usa a los presos políticos para intimidar”, expresó.

Nuevamente intentarán visitarlo este jueves 23 de mayo, cuando esperan que su madre, de 80 años, pueda verlo por primera vez desde su arresto. “Esto te cambia la vida. Es como estar presos con ellos. Una de las cosas más terribles es la incertidumbre”, dijo.

Fotos: Mairet Chourio.

