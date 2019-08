Retrasos en el Metro de Caracas por "trabajos en la vía férrea" #24Ago - Efecto Cocuyo

La mañana de este sábado 24 de agosto el Metro de Caracas presenta retrasos en sentido Palo Verde, según denunciaron los usuarios en la estación de Bellas Artes, donde esperaron más de 40 minutos para tomar un tren.

El sistema de transporte subterráneo informó la activación de una “vía única temporal” entre las estaciones Los Dos Caminos y Palo Verde, aunque el retraso era en toda la Línea 1, desde las 8:00 de la mañana.

En esta zona donde activaron la vía temporal el sábado 17 de agosto un tren se descarriló entre las estaciones Miranda y Los Dos Caminos, a las 11:24 de la mañana.

#ATENCION Se informa a nuestros usuarios que motivado a trabajos que se están efectuando en estos momentos en la via férrea, se activa una VUT (via única temporal) entre #DOS – #VER. ¡DaleRT! — Metro de Caracas (@metro_caracas) August 24, 2019

El sistema subtérraneo ha registrado fallas continuas durante todo el 2019, asociadas a los megaapagones de los meses de marzo y abril, cuando el servicio se suspendió una semana, entre el 7 y el 15 de marzo, y después a finales de ese mes.

Los retrasos son cada vez más constantes, debido a fallas de tracción, de energía y por último el descarrilamiento de un tren hace una semana.

Este viernes 23 de agosto, debido al corte de un cable alimentador de energía para el metro, entre las estaciones Agua Salud y Propatria, el metro se paralizó por espacio de una hora y posteriormente habilitaron cinco trenes para movilizar a los pasajeros entre La Hoyada y Palo Verde.

Las autoridades de la empresa estatal acusaron a la “ultraderecha” de este corte, sin mostrar pruebas de ello. Después del mediodía el metro comenzó a operar con normalidad.

Hasta la segunda quincena de julio, la ONG Familia Metro manejaba la cifra de 180 fallas registradas durante 2019, aunque dijeron en ese momento que era un subregistro al no contabilizar todas las paralizaciones parciales del más importante sistema de transporte de la capital venezolana.

El vicepresidente de Familia Metro, Alberto Vivas, alertó en julio pasado que las subestaciones eléctricas “no están resistiendo, los equipos no aguantan la carga (eléctrica) y por eso no pueden poner a circular la flota de trenes que requiere la semana de usuarios”.

Foto: Mairet Chourio

