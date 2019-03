“Reanimaron a mi hermano mientras lo alumbraban con celulares”, familiar de paciente en el HUC

“¡Te traes dos tobos, uno para pasar coleto y otro para que mi mamá vaya al baño!”, le gritaba la tarde de este miércoles, 27 de marzo, una mujer desde el tercer piso del Hospital Universitario de Caracas (HUC) a su hermano que se encontraba en la planta baja de la entrada principal.

Aunque a la 1:30 de la tarde en el HUC (conocido como Clínico Universitario) había luz, no tenían agua y solo permanecían operativas la emergencia, la sala de terapia intensiva y el área de cuidados intensivos pediátricos por el apagón general que afecta a gran parte del país desde el pasado lunes 25 de marzo.

María Magdalena Pérez era una de las personas que aguardaba en los alrededores del hospital a la espera de que le entregaran el cuerpo de su hermano Orlando José de 56 años de edad. Relató que el hombre, quien trabajaba para el Estado, era paciente renal y que ingresó al centro asistencial el martes 26 de marzo a las 7:00 de la mañana.

“Cuando lo traje no lo querían recibir porque no había luz ni suficiente personal. Yo me puse como una fiera y mágicamente apareció una camilla. En algún momento le dio un paro y le dieron reanimación mientras alumbraban a la doctora con los celulares, según me contaron quienes estaban en la sala”, relató.

Este miércoles sufrió un segundo paro y no sobrevivió. La mujer aseguró que aunque la planta eléctrica para el hospital estaba operativa, hubo momentos en que “dejó de funcionar” y luego se reactivaba.

Sin medicinas

En el acceso lateral al Clínico también se encontraba sentada la señora Ana. Su hijo tiene dos semanas hospitalizado en el centro asistencial con un diagnóstico de cáncer de colón. A esa hora necesitaba reunir 10 mil bolívares para poder comprar Tramal, analgésico que necesita el joven, de 21 años de edad.

“Enrique es mi único hijo. Aquí me ha tocado duro, he tenido que comer de la basura. Venimos de Duaca en Barquisimeto (estado Lara). Ingresó con una neumonía bilateral y está recibiendo oxígeno. He visto llegar aquí camiones del ministerio (de Salud) pero te mandan a comprar todo, hasta tubos y gasas”, expresó.

Suspendidas las quimioterapias

En el principal hospital pediátrico del país, José Manuel de Los Ríos, este miércoles estaba en funcionamiento el área de emergencia. Sin embargo, fueron suspendidas las quimioterapias debido a que falló el aire acondicionado de la sala donde se prepara el tratamiento para los pacientes con cáncer.

#26Mar Hoy suspendieron las quimioterapias en el Hospital J. M de Los Ríos. Los niños, niñas y adolescentes con patologías crónicas son los más vulnerables, los que no pueden ser atendidos en la emergencia ni en la consulta, los que terminan falleciendo en sus casas. — Prepara Familia (@preparafamilia) March 27, 2019

