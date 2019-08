Ramos Allup: No van a quebrantar la fe de Edgar Zambrano, con él no lograrán transacciones - Efecto Cocuyo

El diputado y secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, rechazó los 100 días detenido que cumple este viernes, 16 de agosto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien también milita en este partido político.

“Haremos todo lo que tengamos que hacer para que cese la persecución. Cada preso es una causa de todos lo demás, no me importa la militancia de quien sea (…) No le van a quebrantar la fe a Edgar Zambrano, yo lo conozco bien, con él no van a lograr transacciones”, expresó Ramos Allup, durante una rueda de prensa en la sede AD en La Florida.

Ramos Allup reapareció en público luego de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) levantara su inmunidad -de manera inconstitucional-. Es uno de los tres diputados que permanecen en la clandestinidad sin fuero parlamentario, junto a Carlos Paparoni y Simón Calzadilla.

Criticó las condiciones en las que se encuentra recluido Zambrano, a quien arrestaron el pasado 8 de mayo mientras salía de la sede de este partido y fue remolcado dentro de su vehículo por una grúa del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Las condiciones en las que estuvo detenido Hugo Chávez no son las mismas. Hasta visitas de novias tenía. Edgar Zambrano no tiene ni una hoja de periódico”, expresó.

El líder de AD denunció la persecución a 35 diputados del Parlamento por parte de la administración de Nicolás Maduro. “Quiero referirme, además de Edgar Zambrano, al diputado Juan Requesens y a Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Guaidó”.

El parlamentario recordó que Zambrano no cuenta con defensa juramentada, porque los tribunales no han dado despacho. Tampoco se ha realizado su audiencia preliminar, que corresponden en máximo 20 días hábiles después de su detención. Calificó el caso como retardo procesal.

“No hay despacho ni hay secretaria. Lo montan en una especie de ruleta para dejarlo más tiempo recluido sin proceso judicial.No se puede defender porque no hay manera que se instaure un proceso judicial”.

Ramos Allup también aseveró que “el reino de Noruega sabe todo lo que está pasando aquí”, en cuanto a las violaciones a los derechos humanos y sugirió a Zambrano no realizar huelgas que pongan en riesgo su salud, porque “el régimen lo va a dejar morir”.

“Yo el no haría huelga porque el gobierno lo va a dejar morir. Le diría hermano, no hagas huelga de hambre, porque el gobierno lo que quieres es que te mueras”.

“Yo no me voy a asilar ni entregar”

El pasado 7 de mayo, un día antes de la detención de Zambrano, la ANC levantó la inmunidad de siete parlamentarios a quienes vincularon con el alzamiento militar del 30 de abril. Estos fueron: Edgar Zambrano, Luis Florido, Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Mariela Magallanes, Américo De Grazia y Simón Calzadilla.

Los días de detención de Zambrano, son los mismo que Ramos Allup lleva en la clandestinidad. Sin embargo, el expresidente del Parlamento (2016-2017) reafirmó su voluntad de permanecer en Venezuela y no refugiarse en alguna embajada.

“Yo no me voy a asilar, no me voy a ir por ninguna trocha, tampoco me voy a entregar. Yo no critico en absoluto a quien se haya metido en una embajada o se haya ido del país. Mi decisión es que yo me quedo”, manifestó.

No obstante, también reiteró que tampoco se va a exponer en público para no ser detenido por el servicio de inteligencia chavista. “Tampoco me la voy a dar de guapo e ir a presentarme en la Asamblea Nacional”.

La rueda de prensa estuvo acompañada por el presidente encargado Juan Guaidó. Ramos Allup afirmó que Guaidó, a quien la ANC también levantó la inmunidad parlamentaria, no es detenido por el costo político que significaría para la administración de Maduro.

“El gobierno no ha puesto preso a Juan porque el costo político es muy alto. Porque es el presidente interino aunque ellos digan que no es. Lo que reconocen más de 50 países, ponerlo preso a él es más costoso que ponerme preso a mi”.

Foto: @ADemocratica

