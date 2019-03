"Quién sabe cuándo nos vayan a operar", lamentan pacientes del HUC tras apagón - Efecto Cocuyo

Leidy Belandria, paciente con un carcinoma uterino, ingresó al Hospital Universitario de Caracas (HUC) hace cinco días, pero ya sabe que tiene una larga lista de personas por delante.

Los constantes apagones han trastocado los turnos quirúrgicos de uno de los centros de salud más importantes del país. Pensó que solo con entrar ya estaría más cerca de la operación; pero el megaapagón de este lunes, 25 de marzo, acabó con sus esperanzas. Ahora ve su cirugía más lejos que nunca.

“La luz se fue ayer (lunes) a las 9:30 am. Mandaron a sus casas a todas las pacientes que vinieron para consultas“, explicó Leidy desde su habitación a oscuras en el servicio de Ginecología del Clínico Universitario.

“Las que estamos hospitalizadas nos quedamos a la expectativa de que la luz regrese. Ahora quién sabe cuándo nos vayan a operar”, añadió.

El pasado lunes la planta eléctrica respondió al momento, pero esta solo suministra energía a las áreas críticas: la emergencia y las unidades de terapia. El cuarto de Leidy y el resto de los pasillos del hospital están en la penumbra.

En el servicio de Ginecología hay pacientes que se mantienen a la espera de una operación desde diciembre de 2018, pero los constantes apagones que ha sufrido el centro asistencial siguen posponiendo las citas quirúrgicas.

El pasado 12 de enero, el HUC quedó completamente a oscuras y el generador de energía no respondió. La ausencia de prevención cobró la vida de al menos dos pacientes.

Mientras que el pasado 7 de marzo, el megaapagón nacional paralizó la rutina dentro del Clínico por cuatro días, ya abastecido con generadores de energía eléctrica. Otro megaapagón que afectó a al menos 16 estados volvió parar en seco la dinámica del hospital este lunes 25 de marzo.

Según el reporte de la organización Médicos por la Salud, para la mañana de este martes, en el HUC no se había registrado muertes vinculadas directamente al apagón.

“Yo decía ay, gracias a Dios me vine, ya me van a operar y mira ahora cómo estamos. Yo pensaba que esto iba a ser más rápido”, lamentó Leidy.

Lilibeth Colón también engrosa esa misma lista de espera y necesita que la operen por una miomatosis uterina. Sin embargo, no puede ni practicarse los exámenes médicos que necesita debido a la falta de luz.

“Ayer (lunes) me tomaron una muestra que iban a llevar a un laboratorio y se me dañó. Me iban a hacer un electrocardiograma aquí en el hospital, pero no se puede porque no hay luz. La prueba de coagulación tampoco la pueden hacer porque no hay reactivos“, enumeró Lilibeth.

Este martes el laboratorio del HUC solo estaba trabajando con “estrictas emergencias” pese a que la planta eléctrica le suministraba energía. En todo el hospital no solo falta la luz, sino también el agua.

Ni una gota de agua

Para poder abastecerse de agua, los pacientes deben ir a la planta baja y llenar botellones con el líquido almacenado en grandes contenedores. Luego, deben subir los pisos hasta llegar a sus servicios. Leidy debió subir cuatro este martes.

“Los baños están sucios y nosotras somos pacientes de Ginecología. Eso es delicado”, reclamó Leidy. “Esta agua es para poder limpiar las pocetas porque ni siquiera para bañarnos tenemos”.

Fotos: Julett Pineda

