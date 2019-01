Prensa de la AN rectifica comunicado que proclama a Juan Guaidó Presidente de la República

Confusión. Dos versiones distintas del discurso del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, generaron dudas, este viernes 11 de enero, sobre la decisión del político de asumir o no la Presidencia encargada en el país.

El primer documento, publicado por prensa del Parlamento, señala que Guaidó asume las competencias de la Presidencia de la República a pesar de que el diputado no expresó textualmente esto en su discurso pronunciado durante el cabildo abierto celebrado en horas del mediodía de este viernes.

En el cabildo abierto, Guaidó sostuvo que está dispuesto a asumir el mando, pero aclaró que esto solo es posible con la ayuda de los venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la comunidad internacional amparándose en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución.

En la segunda nota, colgada en la página oficial de la Asamblea Nacional, se matiza la afirmación con una cita textual de Guaidó que dice: “Tenemos, apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350 y 333 asumir claro las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República porque lo dice nuestra Constitución”.

Guaidó agregó que desde su rol como Presidente de la AN legítima asumirá las competencias en representación del pueblo, del Estado de Venezuela.

El dirigente de Voluntad Popular señaló que en dictadura no basta con apelar a la Constitución para ejecutar las acciones que permitan la restitución del orden constitucional.

La efectividad para ejecutar el 233 constitucional es precisamente uno de los debates de la comisión para la defensa de la Constitución que instaló el Parlamento.

El presidente de la comisión, diputado Juan Miguel Matheus, explicó: “Maduro usurpa el poder en un trono de bayonetas (…) no se trata de colocar al Presidente de la AN en un trono ficticio por 30 días porque todos sabemos que en 30 días no se van a poder convocar elecciones libres“, expresó el diputado en relación a la aplicación del artículo 233 de la Constitución.

