Peter Maurer: Somos escépticos sobre el vínculo de la ayuda humanitaria con agendas políticas - Efecto Cocuyo

Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), advirtió este domingo 14 de abril que su organización es escéptica “sobre el vínculo de la ayuda humanitaria con agendas políticas“.

En entrevista ofrecida al diario español El País, el diplomático suizo recalcó que estos asuntos son muy sensibles, y puso como ejemplo el caso de Siria: “Cuando trabajamos con otros actores en la capacitación de derecho internacional humanitario, cuando vamos a lugares de detención, una organización como la mía tiene que constantemente equilibrar los distintos elementos“.

Maurer estuvo cinco días en Venezuela y anunció que la Cruz Roja incrementará el presupuesto de 9 a 24 millones de francos suizos este año.

Informó, también, que la organización abrirá pronto dos sedes en los estados Táchira y Bolívar, con el fin de afrontar lo que considera una “mezcla explosiva” de varios tipos de violencia, migración, política controversial y dificultades económicas.

Sin embargo, dijo que Venezuela puede mejorar a pesar de la polarización. Contó que le dio esperanza ver que en un centro comunitario de San Antonio hay personas opositoras, pro oficialistas, de la Cruz Roja y de la comunidad que trabajan duro para servir a aquellos que buscan medicinas y consultas médicas.

Interrogado sobre si han tenido dificultades para distribuir la ayuda humanitaria en el país, indicó que el “punto no es tanto si nos autorizan, sino cómo nosotros creamos consenso para el espacio humanitario”.

“Los servicios sociales básicos no están funcionando porque no hay consenso en la sociedad sobre algunas áreas críticas. Venezuela no es el caso típico en el que normalmente trabajamos, no es un gran desastre natural, no es un gran conflicto, pero el método y los temas en los que el Cicr ha trabajado son relevantes a las demandas que tiene Venezuela”, agregó Maurer.

Foto: EFE

