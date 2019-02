Padrino López a Trump: Es insólito darle órdenes a los soldados de la Fanb

En menos de 24 horas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) respondió al mensaje que le dirigió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde Miami. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, calificó como una ofensa las palabras del mandatario estadounidense.

“Lo más grave es que Donald Trump se atribuya la posibilidad de comandar a esta institución. Es insólito darle órdenes a los soldados de la Fanb. Se ha pretendido poner a la Fanb en el centro del debate, de romper su unidad y de ofenderla. Porque cuando un presidente de otro país viene a pretender darle órdenes a la Fanb, la está ofendiendo y es una falta de respeto“, exclamó Padrino López este 19 de febrero.

El Ministro se refirió al discurso que Trump dio este 18 de febrero en la Universidad de Miami, en el Día de los Presidentes en Estados Unidos. “No van a encontrar refugio seguro” ni “escapatoria alguna” advirtió a los funcionarios civiles y militares que sostienen a Nicolás Maduro en el poder.

El mandatario estadounidense fue más allá. A mitad de su discurso de 32 minutos, puntualizó a los miembros de la Fanb que o siguen a Juan Guaidó en la recuperación de la democracia o siguen las órdenes de Maduro.

“El presidente Guaidó no busca la retaliación en contra de ustedes ni tampoco nosotros. Pero no deben seguir las órdenes de Maduro de bloquear la ayuda humanitaria y no deben amenazar con ninguna forma de violencia a los manifestantes pacíficos”, resaltó.

Para Padrino López, estas palabras responden a un intento de arrebatar el poder político al gobierno de Maduro. Aseveró que en el país hay una presidencia legalmente constituida, en unas elecciones en las que las instituciones cumplieron su papel.

“Aquí tenemos presidente y se llama Nicolás Maduro. No van a poder poner un gobierno títere y anti patriota, van a tener que pasar por encima de estos cadáveres. El país está en calma, las instituciones están funcionando y el pueblo está trabajando con normalidad”, indicó.

El general en jefe del Ejército también consideró un abuso las referencias negativas que hizo Trump hacia el socialismo. Al respecto dijo que la Constitución de Venezuela garantiza la pluralidad política.

Reclamó que el presidente de Estados Unidos haya nombrado a Óscar Pérez y por “tener un discurso que hacía apología al terrorismo“. Recordó que este funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) vulneró la seguridad de una base aérea y arremetió contra una institución del país.

Antes de leer el comunicado oficial de la Fanb en respuesta a Trump, Padrino López aseguró que resistirán las sanciones pero que “defenderán a Venezuela”: “Nos quedaremos con sanciones, pero nos quedaremos con la Patria. Dejemos ya la manipulación y digan de una vez que es un asunto de carácter político y hasta personal. La vamos a defender y estoy seguro de que vamos a vencer”.

