Oposición asegura no conocer agenda de Zapatero en el país - Efecto Cocuyo

El Gobierno español no es el único que desconoce el motivo de la visita a Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero. Dirigentes de oposición aseguran no conocer la agenda del exmediador y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió: “no creo que lo haga” sobre reunirse con el político.

La visita se produce luego de que la Asamblea Nacional aprobara un acuerdo en contra de Zapatero por “haber actuado con incondicional parcialidad en favor de los intereses autocráticos” de Nicolás Maduro.

Un acuerdo que generó polémica pues dividió a la bancada opositora en el Parlamento: mientras Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo respaldaban una versión que solo contemplaba las resoluciones de la Unión Europea en contra de Nicolás Maduro, Primero Justicia, Voluntad Popular, La Causa Radical y la Fracción 16 de Julio apoyaron otro documento que contenía además una sanción moral a Zapatero.

Finalmente, la sanción moral contra el exjefe del gobierno español fue aprobada con 53 votos, pero no sin antes evidenciar la falta de consenso.

Al ser consultado sobre la visita de Zapatero, este martes 19 de marzo, Guaidó manifestó: “Yo no sé ni siquiera si esta aquí. Con rumores no podemos tomar decisiones (…) y no, no creo que lo haga”.

El diputado Richard Blanco, por la fracción 16 de Julio afirmó que “sería una gran inmoralidad que algún representante de la oposición se reúna con él, ya nosotros tomamos una decisión en la Asamblea Nacional que no podemos echar para atrás”.

“Es un cara dura, un sinvergüenza, nosotros declaramos persona non grata a ese señor producto de todas las irregularidades que ha cometido. Algo huele mal, viene a reunirse con el usurpador en momentos tan difíciles y cada vez que viene hay más presos políticos, más circunstancias adversas para nosotros, es un triste espectáculo lo que está haciendo y exigimos que se termine de ir del país”, sentenció.

En Un Nuevo Tiempo advirtieron que la oposición “no se desviará ni un milímetro de la ruta trazada” y “no caerá en cantos de sirena”.

“Nos vamos a ceñir a la letra del acuerdo aprobado por esta AN que establece que este señor no es mediador ni tiene ningún papel que jugar en el conflicto venezolano. La relación con España se hace a través del embajador y del Grupo de Contacto de la Unión Europea”, señaló Carlos Valero.

El parlamentario recordó que los antecedentes de diálogo solo sirvieron para oxigenar a Nicolás Maduro y desacreditar a una parte de la oposición.

En Primero Justicia también afirmaron desconocer la razón de la visita del político español. “No creo que exista ninguna posibilidad de reunión con Zapatero. Vino de una forma clandestina y no tenemos ni idea de cuál es su agenda, nos enteramos por los medios. Seguramente vendrá a reunirse con el Gobierno como tantas veces lo ha hecho”, declaró Tomás Guanipa.

Foto: El País.

