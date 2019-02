Oposición anuncia movilizaciones en tres puntos fronterizos para ingreso de ayuda humanitaria

Tres puntos de movilización para el ingreso de la ayuda humanitaria este sábado 23 de febrero están planteados en la frontera con Colombia y Brasil, adelantó el presidente de la comisión especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro.

Sin precisar dónde estará el presidente encargado, Juan Guaidó, Pizarro reiteró que el movimiento opositor es de paz y tiene como objetivo abrir el canal humanitario.

“A nuestro equipo operativo y voluntario en la frontera: nuestro trabajo no es confrontar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que entre la ayuda no es una derrota para la Fanb, nuestra tarea es generar reflexión para reencontrarnos. Nuestro ejercicio es absolutamente pacífico”, afirmó el diputado.

Estas movilizaciones serán encabezadas por sacerdotes, médicos, enfermeros y familiares de pacientes, detalló Pizarro.

Agregó que del lado venezolano estará la gobernadora Laidy Gómez y los diputados de la Asamblea Nacional “distribuidos en función de los circuitos (en los que fueron elegidos)”.

Los camiones que movilizarán los insumos donados por Chile, Colombia y Estados Unidos desde el centro de acopio ubicado en Cúcuta partirán a las 9:00 de la mañana hora colombiana.

Además del movimiento humano se tiene previsto que el voluntariado movilice los insumos a través de cuatro puentes o pasos que conectan la frontera: Simón Bolívar, de Tienditas, Francisco de Paula Santander (Ureña) y el puente la Unión.

Simultáneamente, en Caracas se convocaron concentraciones en seis puntos para ir a instalaciones militares.

Sin armas

Sobre la acusación que hizo Rusia, según la cual Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte planean entregar armas a la oposición, Pizarro respondió: “Las armas son el reducto del extremismo, quien tiene el juego ganado no lo tranca, quien sabe que en el corazón de la Fanb el mensaje está calando no necesita esto (…) no se presten para intentar hacerle la cama a un dictador que va de salida”.

“Tenemos la absoluta convicción de quienes hoy usurpan van de salida y la discusión es que tan costoso será”, concluyó.

