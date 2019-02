Nueve claves de la declaración de la Cruz Roja Internacional sobre la ayuda humanitaria

El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Francesco Rocca, llegó esta semana a Venezuela y aseguró que su visita al país busca apoyar a la Cruz Roja Venezolana y sostener encuentros para abordar la ayuda humanitaria.

En la rueda de prensa sostenida en la sede del organismo en Caracas este viernes, 8 de febrero, Rocca habló sobre la llegada del primer envío de la ayuda humanitaria a la frontera colombo-venzolana, la politización de la asistencia y el rol “imparcial” de la Cruz Roja en medio de la crisis política.

A continuación, nueve claves de la declaración de Rocca:

1. Pidió no convertir a la ayuda humanitaria en un tema político y advirtió sobre la politización de la asistencia enviada para las poblaciones más vulnerables. “No se puede dividir una población sobre el tema de la ayuda humanitaria“, dijo Rocca, “mientras más se politice la acción de la Cruz Roja, más difícil será para nosotros alcanzar a las poblaciones vulnerables”.

2. La Cruz Roja se deslindó de la ayuda humanitaria enviada por los Estados Unidos a Cúcuta y agregó que sus voceros no tienen mayor información sobre los medicamentos e insumos que incluye este primer envío. “No podemos ser involucrados en esta discusión porque esta no es una ayuda de la organización. Yo no sé qué hay en las cajas en Cúcuta“, afirmó el presidente de la Federación.

3. Rocca aseguró que el Organismo internacional no se rige por la data que lleva la Comisión Humanitaria de la Asamblea Nacional, sino que levanta su propia información sobre las necesidades de los pacientes y los hospitales.

4. Subrayó que el rol de la Cruz Roja es imparcial, neutral e independiente, por lo que no puede manifestar su apoyo a Juan Guaidó o a Nicolás Maduro.

5. Añadió que el organismo no participa junto a las Fuerzas Armadas en la distribución de la ayuda humanitaria, sino con una red de voluntarios. “Tenemos todo listo para participar si nos lo piden, pero (las partes) tienen que respetar nuestro rol imparcial”, resaltó.

6. Rocca informó que sostendrá reuniones en Venezuela con distintos actores durante su estadía en el país. Sin embargo, se negó a revelar más detalles, para “no comprometer la ayuda humanitaria ni el rol humanitario” de la institución.

7. Explicó que la Cruz Roja cuenta con un centro logístico en Panamá que apoya a las sociedades de Latinoamérica y que aumentará a 18 millones los fondos destinados para los programas en Venezuela.

8. Afirmó que el motivo de su visita al país es para apoyar a la Cruz Roja venezolana. “La Cruz Roja Internacional está lista para apoyar a la Cruz Roja venezolana. Nuestra respuesta es: si nos lo piden, estamos listos para actuar. Pero no podemos tomar parte en la crisis política venezolana”, insistió.

9. El presidente de la Federación manifestó su disposición a hablar con las dos partes para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a las poblaciones más vulnerables. Recordó que la Cruz Roja participó en la guerra siria prestando ayuda humanitaria sin haber asumido una posición en el conflicto.

