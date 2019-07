"No pretendan que me van a callar, a mí no me silencia nadie", aseguró Delsa Solórzano - Efecto Cocuyo

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, desmintió este jueves, 4 de julio, las acusaciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, que la involucran, junto con su compañero de la bancada opositora Renzo Prieto, en un plan para asesinar a dos dirigentes del chavismo.

La noche del miércoles, 3 de julio, Cabello dijo que las autoridades detuvieron a José Gregorio León, quien había estado preso en 2018 por posesión de explosivos y, presuntamente, había confesado que los diputados lo contrataron para matar a Freddy Bernal y Valentín Santana.

Solórzano, integrante de la Comisión de Política Interior de la AN, aseguró que los señalamientos de vicepresidente del Psuv “son un vil montaje, una olla que quieren montar sobre nosotros”. Denunció que, en realidad, fue ella y Prieto a quienes planeaban asesinar y que León los había contactado desde el mes de mayo para advertirles. “Ahora está echando el cuento al revés”, dijo.

Audios y videos

Los parlamentarios reprodujeron un audio y un video donde León les pedía ayuda y les decía que estaba siendo amenazado por no cumplir la orden de asesinarlos. Solórzano aseguró que tienen más pruebas que documentan estas amenazas y que serán publicadas en su momento. “No pretendan que me van a callar, a mí no me silencia nadie”, expresó la fundadora del partido Encuentro Ciudadano.

Prieto, por su parte, dijo que había conocido a León mientras ambos estaban presos en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Narró que tras ser excarcelados ambos habían mantenido conversaciones casuales hasta que en, en mayo, el hombre le había pedido que se cuidara, que querían atentar contra su vida.

Presuntamente a León le habían ofrecido 10 mil dólares por asesinar a ambos diputados opositores, también le facilitarían un arma y le permitirían volver a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la que le dijo solía formar parte, contó Prieto.

Caso Acosta Arévalo

Solórzano aseguró que las acusaciones en su contra surgen en estos momentos para distraer la atención del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“La autopsia dice que lo mataron a golpes en pocas palabras”, insistió sobre el caso. Recalcó que pese a la persecución de la que es víctima continuará su trabajo como activista y defensora de los derechos humanos de todos los venezolanos.

