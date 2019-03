“No hay gabinete, hay usurpación de funciones”, responde Juan Guaidó

Delcy Rodríguez informó que el Gabinete Ejecutivo de Nicolás Maduro puso sus cargos a la orden “a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano”.

Se espera que este lunes 18 de marzo se conozcan los cambios políticos en el régimen de Maduro, desconocido por más de 50 países.

Sobre los cambios en el gabinete, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó respondió: “No hay gabinete, hay usurpación de funciones”.

“Hemos visto no sé cuántos cambios, lo que veo es un régimen muy débil, que no ha dado respuesta al tema eléctrico, que no controla el orden público ni controla la cadena de mando. ¿Cuál gabinete?, la gente lo que espera son soluciones”, declaró a los medios de comunicación este lunes 18 de marzo.

El dirigente de Voluntad Popular sostuvo una reunión privada con dirigentes sindicales e integrantes del Frente Amplio para discutir la organización de los comités de ayuda y libertad en Caracas y el resto del país.

El Frente Amplio Venezuela Libre convocó una marcha para este martes 19 de marzo con el objetivo de exigir a la Asamblea Nacional aprobar una ley de garantías que proteja a los trabajadores de retaliaciones políticas por protestar y establezca la responsabilidad política por el peor apagón vivido en la historia de Venezuela el pasado 7 de marzo.

La marcha partirá desde la plaza Morelos hasta el Palacio Legislativo, en Caracas, a las 9:00 de la mañana.

