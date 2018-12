Nicaragua ordena captura de dos periodistas y una reportera huye del país

El Gobierno de Nicaragua ordenó la captura de dos periodistas críticos del presidente Daniel Ortega, mientras que una informadora huyó del país por temor a ser detenida por la Policía, informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (Cpdh).

La orden de captura fue emitida este domingo 23 de diciembre por el juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales, a petición de la fiscal auxiliar Lillyam Sosa, en contra de los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, además del político Jaime Arellano, según la Cpdh.

Al conocerse de dichas órdenes, la periodista Leticia Gaitán huyó del país, hacia un destino desconocido, por temor a ser capturada y enjuiciada, informaron personas allegadas a la comunicadora.

Orozco se exilió hace varios meses tras ser agredido por grupos afines al Gobierno y recibir amenazas de muerte, Galeano huyó este fin de semana, y Arellano lleva más de un mes fuera de Nicaragua “por razones de salud”, según diversas fuentes del gremio periodístico de Nicaragua.

Tanto los acusados como Gaitán trabajaban en el canal de televisión 100 % Noticias, que la noche del viernes fue allanado en un operativo en el que la Policía detuvo a sus dueños y a seis trabajadores.

La orden de captura fue emitida la mañana de este domingo durante la audiencia preliminar contra la periodista Lucía Pineda Ubau, también crítica de Ortega, quien enfrentará juicio acusada del delito de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas“, indicó la Cpdh.

Pineda, de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense, también trabajaba en 100 % Noticias, cuyo dueño, Miguel Mora enfrenta cargos por “fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas“.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha identificado acciones de este tipo, contra periodistas, ONGs y empresarios, como la más reciente etapa de “represión del Gobierno de Nicaragua“, y ha advertido que tiene pruebas de que en este país se practican “crímenes de lesa humanidad“.

Nicaragua atraviesa una crisis que, en ocho meses, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El Gobierno reconoce 199 muertos y ha informado de 273 reos, que acusa de ser “golpistas”, “terroristas”, y “delincuentes comunes”.

La Cidh y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega no reconoce responsabilidades y afirma que venció un intento de “golpe de Estado”, que la Acnudh y la Cidh han puesto en duda.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.

Redacción de Confidencial sigue tomada

Los ataques contra la prensa independiente en Nicaragua comenzaron a mediados de diciembre directamente. El pasado viernes 14 de diciembre, la Policía Nacional sin una orden judicial entró a la sede del diario Confidencial, cuyo director es el reconocido periodista Carlos Chamorro.

La sede fue allanada, desmantelaron y se llevaron equipos, además de quedar tomada por los cuerpos de seguridad. Un día después Chamorro junto a otro grupo de periodistas acudió a la sede policial a reclamar la acción, pero fueron dispersados por los equipos antimotines de la Policía.

Aún sin redacción, publicamos la edición impresa de @confidencial_ni Y sin estudios, transmitimos #EstaSemana. #AquíEstamos El #PeriodismoIndependiente no claudicará en #Nicaragua. Informate a través de https://t.co/kjTx7WonkO y suscribite a nuestro canal https://t.co/npI3a1E1ez — Confidencial.com.ni (@confidencial_ni) December 24, 2018

Confidencial destaca que la orden dictada contra los periodistas y el comentarista de 100% Noticias se basa en que los tres hicieron supuestamente uso del canal de noticias para propiciar e incitar al odio “por razón de discriminación política hacia los miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, controlado por la pareja gobernante (Daniel Ortega-Rosario Murillo).

Galeano condena persecución

El periodista Luis Galeano rechazó y condenó la clausura del canal y el secuestro de Mora y Pineda Ubau, que a su juicio se venía planificando desde hace semanas.

“La visión que tiene el régimen es que acabándose los medios de comunicación independientes esto (el supuesto golpe de Estado que alega el Gobierno) está controlado. (Pero) no comprendieron, no han comprendido y parece que no van a comprender que lo que el pueblo nicaragüense quiere es justicia, libertad y democracia, verdad”, sostuvo.

En una transmisión en Facebook Live que realizó el domingo por la noche, Galeano ratificó “que quienes han cometido crímenes, que han sido ordenados por el señor Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, paguen por esos crímenes”, expresó.

Posted by Café con Voz on Saturday, December 22, 2018

Lea también:

Con información de EFE y Confidencial/ Foto: Confidencial de Nicaragua

