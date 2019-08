Netblocks: Apagón afecta Caracas, Zulia y Miranda #20Ago - Efecto Cocuyo

A falta de información oficial, el Observatorio Internacional de Internet, Netblocks, detalló que el apagón de este martes, 20 de agosto, no afectó solo al este de Caracas. También registraron en sus mediciones un “corte significativo” en gran parte de Zulia y Miranda.

Confirmed: Significant power outage in #Venezuela; much of #Caracas, #Miranda, #Zulia in darkness for second time this week; network data show signs of recovery #SinLuz #20Ago pic.twitter.com/f3g3jE1lQG

— NetBlocks.org (@netblocks) August 20, 2019