Muere paciente de 81 años en Hospital Central de Maracay por el apagón, reporta Médicos por la Salud - Efecto Cocuyo

El médico infectólogo e integrante de la red Médicos por la Salud, Julio Castro, confirmó la muerte de una paciente de 81 años de edad ocurrida la noche de este martes, 26 de marzo, en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua.

Castro detalló que la octogenaria estaba hospitalizada en uno de los servicios de Medicina Interna cuando presentó una complicación respiratoria. Para ese momento, el centro de salud estaba sin luz y solo las áreas críticas (la terapia, quirófano y la emergencia) tenían electricidad, proporcionada por el generador de energía.

Sin los ascensores en funcionamiento, el personal de salud no logró trasladar a la paciente a tiempo hasta el área de terapia para conectarla a ventilación mecánica y la mujer falleció.

Para la mañana de este miércoles, 27 de marzo, esta es la única muerte confirmada por Médicos por la Salud, y relacionada directamente con la falla eléctrica, desde que se produjo otro megaapagón nacional que dejó a al menos 19 estados sin luz la tarde del lunes 25.

Desde entonces, la red ha realizado un monitoreo en distintos hospitales públicos tanto en Caracas como en el interior del país. En el caso del Hospital Central de Maracay, la agrupación de médicos detalla que no solo falla el servicio eléctrico, sino también el suministro de agua.

En entrevista con Sergio Novelli transmitida la mañana de este miércoles, Castro explicó que se ha hecho más difícil establecer contacto con los médicos que integran la organización y que trabajan en la red hospitalaria del interior del país, no solo por la ausencia del servicio eléctrico, sino también por la intermitencia de la señal de telefonía móvil.

“Cada vez nos cuesta más comunicarnos con los hospitales en el interior del país”, dijo tras mencionar como ejemplo el hospital Antonio María Pineda, en Barquisimeto, uno de los principales centros asistenciales en el estado Lara.

En un reporte parcial divulgado por Castro para las 7:50 am de este miércoles, el médico infectólogo detalló que no se han reportado nuevos fallecimientos por el megaapagón, que el servicio eléctrico no ha sido restablecido en la mayoría de los hospitales y que el suministro de agua es intermitente.

9:05 Hospital Miguel Perez Carreño :

sin luz,

planta eléctrica funcionando

agua por soporte alterno.

Sin fallecidos.

9:38 AM HOSPITAL Barinas

Luz: LLEGO 11 Y 30 PM HASTA 5AM

Planta : FUNCIONANDO

Agua: NO

Fallecidos: 0

9:47 AM] Hospital militar Carlos Arvelo

Con luz

Con agua — Dr. Julio Castro (@juliocastrom) March 27, 2019

Foto referencial

Comentarios