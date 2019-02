Médicos Unidos de Táchira exigen desde Cúcuta que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria

En Cúcuta. Un grupo de doctores de la organización Médicos Unidos, en el estado Táchira, se congregó este domingo 10 de febrero en el puente internacional Simón Bolívar en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde exigieron el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Omar Vergel, un médico fisiatra, dijo a Efecto Cocuyo, que la organización llegó hasta el puente Tienditas, también en Cúcuta, donde está el centro de acopio de la asistencia internacional que proporcionó Estados Unidos y se encuentra en esa zona para los venezolanos.

“Nos vamos a dirigir hacia el puente en Tienditas, para hacer presencia y manifestación de voluntad que necesitamos la apertura de esa ayuda”, dijo Vergel.

Los médicos cruzaron el puente fronterizo que une a Colombia con Venezuela. Portaban una enorme bandera nacional. Al ritmo de consignas en la que se identificaron como venezolanos y pidiendo libertad, los galenos denunciaron la falta de insumos en los hospitales en Táchira.

Vergel añadió que los médicos pertenecían a ciudades como San Cristóbal, San Antonio y Ureña, pero también esperaban que se sumaran galenos venezolanos en Cúcuta, con quienes llegarán a Tienditas.

La doctora Isabel Zambrano portando la bandera en uno de los extremos añadió que la falta de insumos les impide dar respuesta a todos los pacientes oncológicos que llegan a los hospitales en el Táchira.

“La verdad que me parece que deberían dejar pasar la ayuda que necesitamos, porque como se ha visto en los últimos años, ya no alcanzan los insumos que tenemos aquí para dar respuesta a los enfermos”, añadió.

El traumatólogo Mario Torres, quien labora en San Antonio, agregó que cuando comenzó su posgrado podían atender hasta 58 pacientes por día, pero en la actualidad no pueden operar ni a ocho personas por las múltiples fallas en los centros asistenciales de la región andina.

“No contamos con los insumos necesarios para atender a los pacientes que, se ven en la obligación de adquirir insumos que son realmente costosos, el material de osteosíntesis no es suficiente para cubrir la necesidad de los hospitales”, sostuvo.

Torres recordó que la ayuda humanitaria no se trata del apoyo de uno u otro bando, sino una necesidad real que en una primera fase será paliativa para atender hasta 300 mil personas más vulnerables, como lo dijo el pasado 5 de febrero la comisión de emergencia humanitaria de la Asamblea Nacional.

Pacientes necesitados

Una paciente renal también se sumó a la actividad de Médicos Unidos. Se trata de Luisana Salinas, quien relató como les cuesta tanto a quienes sufren de los riñones como quienes padecen cáncer cumplir correctamente con sus tratamientos.

“Soy paciente renal y vengo a pedir que dejen pasar la ayuda humanitaria porque los pacientes renales y oncológicos tenemos derecho a una enfermedad dignidad. Vengo a pedir que dejen canalizar la ayuda humanitaria. Soy de San Cristóbal. Yo me hice el tratamiento la semana pasada pero para la próxima semana no tenemos casi insumos, el seguro no manda los tratamientos”, denunció.

Con información de nuestros enviados especiales en Cúcuta Reynaldo Mozo e Iván Reyes

