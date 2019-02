Monseñor Mario Moronta pide a militares que “no levanten las armas contra sus hermanos”

El obispo de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, dirigió una carta pública a los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), a quienes pidió no levantar las armas contra los venezolanos.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) publicó la carta, este lunes 18 de febrero, en la que Moronta expresa que “les pido en el nombre del mismo Dios en el que la inmensa mayoría de ustedes creen que nunca levanten ni la voz ni las armas en contra de sus hermanos”.

El obispo les recordó que aun cuando han prestado juramento de defender la patria, eso no significa “servir a una parcialidad política”.

“Es cierto que deben mantener y sostener el orden. Pero, al hacerlo han de respetar las leyes y el ordenamiento jurídico de la nación. Dicho juramento apunta a defender la dignidad, el protagonismo y los derechos de todos los ciudadanos del pueblo venezolano. Cumplan con sus obligaciones, pero sin olvidar que son miembros del pueblo al cual sirven. Nunca olviden esto”, les dijo Moronta.

Además los llama a ser “constructores de paz” y no olviden sus orígenes ni el difícil momento por el que atraviesan los venezolanos.

“No se olviden de donde vienen: de sus hogares, de sus familias, de sus vecinos y compañeros, de sus amigos. ¿Cómo quedaría la conciencia de ustedes si le dispararan al pueblo, cuándo lo atropellan con el abuso de autoridad? Acá podrán creerse superiores… pero un día deberán presentarse ante el juicio de Dios y allí estarán desnudos con su conciencia y ante un Dios que todo lo sabe y conoce”.

Moronta añadió que antes de defender a las autoridades deben hacerlo con el pueblo.

Hoy hay que escuchar la voz del pueblo que, sencillamente, está clamando por que se le escuche, porque sea atendido, porque sea dignificado.

“Es cierto el juramento de fidelidad a la constitución, de reconocimiento de sus autoridades… pero ese juramento también y sobre todo va dirigido a su pueblo. No dejen de sentirse pueblo, no dejen de acompañarlo, no dejen de protegerlo…. Para eso hicieron de verdad el juramento como militares, policías, autoridades. Actúen en el nombre de Dios. En ese mismo nombre acompañen a su pueblo que quiere, repetimos, ser escuchado y que necesita una ayuda humanitaria que también les favorecerá a ustedes mismos con sus familias y cercanos”.

