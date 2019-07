Maduro sobre Bachelet: Esa oficina se ha declarado enemiga de Venezuela - Efecto Cocuyo

Enemiga de Venezuela. Así definió el gobernante Nicolás Maduro a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), que preside la chilena Michelle Bachelet, este jueves 18 de julio en una nueva crítica que lanza al informe presentado por la institución los días 4 y 5 de julio pasados.

En un acto de celebración del segundo año del lanzamiento del plan Parto Humanizado, Maduro volvió a cuestionar el documento, donde se relata la situación de los derechos humanos en Venezuela.

“Esa oficina (de la ONU) de la Alta Comisionada de Derechos Humanos se ha declarado enemiga de Venezuela. No podemos esperar nada bueno de esa oficina, es así; no pueden recoger los logros, pero así no los recojan y así mientan, Venezuela va a seguir avanzando en su revolución ni sus misiones, la revolución continuará y vencerá”, expresó.

El informe de la Acnudh se refirió no solo a las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los ataques de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones antigubernamentales y la persecución a los opositores a Maduro, sino también a los derechos sociales como el acceso a la alimentación y la salud.

Discriminación a mujeres

En este último tema tocó el caso de la discriminación por razones políticas de los beneficios como las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

“En 2018 y 2019, las mujeres lideraron muchas de las protestas locales y pacíficas, exigiendo acceso a bienes y servicios básicos. Asimismo, participaron en marchas anti-gubernamentales”.

Pero además añadió que “el Acnudh recabó testimonios de mujeres, incluyendo de lideresas locales, quienes han sido señaladas por su activismo, amenazadas por otros líderes y lideresas comunitarios/as y por grupos armados civiles pro-gubernamentales (los llamados “colectivos armados”), y excluidas de los programas sociales. Las mujeres reportaron que en ocasiones preferían no exigir sus derechos, incluido el derecho a pronunciarse en contra del Gobierno, por miedo a represalias”.

Antes resaltó el documento que aunque son las mujeres las que más se benefician de esos programas sociales “la discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante los carnets tiene un impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus derechos”.

Maduro además de enviarle una carta a Bachelet para recriminar el contenido del informe, en las últimas 24 horas ha dado primero su espaldarazo a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acusadas de liderar ejecuciones extrajudiciales, y este jueves de mentir después de su visita del pasado mes de junio.

Otros voceros del chavismo como Diosdado Cabello también han descalificado la actuación de Bachelet, al desconocer el informe que refleja el deterioro general de la calidad de vida de los venezolanos.

