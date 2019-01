Maduro dispuesto a reunirse con Guaidó, “cuando quiera y donde quiera”

“Hasta desnudo”. El gobernante Nicolás Maduro en rueda de prensa, este vierne s25 de enero, manifestó su disposición de sostener conversaciones con Juan Guaidó, quien desde el 23 de enero fue juramentado como presidente encargado de Venezuela.

“Si tengo que ir a encontrarme con éste muchacho de gorra y capucha (Guaidó) en el Pico Humboldt, a las 3:00 de la mañana, lo voy hacer. Si quiere que vaya desnudo, voy desnudo“, dijo en el Palacio de Miraflores, frente a los medios internacionales.

Su rueda de prensa empezó este 25 de enero a las 12:57 pm. Junto a él estaban los oficiales del alto mando militar, encabezados por su ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.

Durante su declaración aseguró que el gobierno y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, habían sostenido dos conversaciones antes del 23 de enero.

La primera ocurrió el 4 de enero, un día antes de que Guaidó fuese juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. En esta conversación participó Freddy Bernal, actual protector del estado Táchira (cargo designado por Maduro).

Luego, el 22 de enero, en el Hotel Lido, municipio Chacao, hubo otra conversación. “A las 11 pm hasta las 12:30.(…) En el último piso. Es posible que las cámaras tengan registradas las caras de Diosdado Cabello y Freddy Bernal, llegando. Luego llegó ese señor Guaidó, con una gorra y una suerte con capucha, todo tapado”, dijo.

Sobre la reunión, Maduro solo indicó que Guaidó le había asegurado que “no se iba a juramentar”.

Golpe de Estado mediático

“Estamos desmontando un golpe de Estado”, manifestó Maduro al iniciar su intervención y agregó que “los acontecimientos están en pleno desarrollo”. “Me aferro a la Constitución para defender el régimen democrático, protagónico” que hay en Venezuela, agregó el gobernante.

Maduro recordó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ofreció 20 millones de dólares para la gestión de Guaidó como presidente interino. Este dinero sería destinado para ayuda humanitaria.

“Qué barato salió el golpe. Eso es lo que gastamos esta mañana para comprar medicinas o comprando trigo. ¿20 milloncitos de dólares por lo que hicieron?, ¿no les parece que se están cayendo las máscaras?”, expuso.

Para Maduro, quién orquesta el golpe de Estado es Estados Unidos. Por eso aseguró que irían contra ellos.

“Nos metimos con el dueño del circo (Estados Unidos), y no con los satélites. Si ellos quieren por las buenas, chévere, pero si se quieren volver locos allá ustedes presidente Trump”, expuso.

Mantiene relaciones económicas

Sin embargo, aclaró antes de esta afirmación que la ruptura de relaciones solo abarca a los funcionarios de la administración de Donald Trump y no a las relaciones económicas.

“Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno de Donald Trump. Pero no he roto relaciones con los Estados Unidos. Si nos compran petróleo, venderemos petróleo. Y si no lo hacen, lo haremos en otro lado”, apuntó.

Maduro insultó al jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y lo retó a que cierre de inmediato la embajada de ese país en Caracas. Sentenció que este gobierno no debía dar ningún consejo a su Gobierno.

“Si quieren pueden irse a España con todo y su embajador. Ya mismo, para eso hay bastantes vuelos a Madrid desde Venezuela. Nosotros los sudacas les daremos lecciones a esa España imperial”, dijo el gobernante que juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 10 de enero.

Defensa de la soberanía

Maduro aclaró que está decidido enfrentar el golpe de Estado con el recurso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) junto al pueblo.

“Llamo a la rebelión popular contra le golpe de Estado. Vamos a estar en paz, claro. Lo digo con mucha responsabilidad. Lo saben todos los líderes militares”, indicó y agregó que los próximos ejercicios militares (en febrero) serán para demostrar que la Fanb está preparada para defender la soberanía.

