Luis Lippa: Las emisoras dependen del juicio de Conatel o el gobernador de turno - Efecto Cocuyo

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y dueño de la emisora de radio La Mega Hertz 96.5FM del estado Apure, Luis Lippa, se pronunció tras el cierre de la estación por parte de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Este lunes 6 de mayo en horas de la mañana, funcionarios de Conatel llegaron a una “inspección técnica” en la radio, que se ubica en el municipio Biruaca, y confiscaron los equipos e incluso el transmisor para sacar del aire a la radio.

Para Lippa en Venezuela no son las emisoras las que están ilegales, sino Conatel al no entregar los permisos necesarios para someter a las radios a una situación de dependencia de la instancia gubernamental. “El interés ha sido que al no entregarles la legalidad las emisoras, estas dependen del Estado, del juicio y decisión que tome Conatel o el gobernador de turno en ese estado”.

El parlamentario se refirió al mandatario apureño, el chavista y militar retirado Ramón Carrizalez, al que denunció por haber amenazado en reiteradas oportunidades con cerrar La Mega Hertz 96.5FM en varias ocasiones.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la directiva de la radio y sus trabajadores, Lippa afirmó que La Mega sufrió varios ataques, se robaron equipos hasta que consiguieron el cese de transmisiones este lunes 6 de mayo.

“Esto ( el cierre) está muy claro, lo venía anunciando quien hoy asume el cargo de gobernador que esta emisora él la iba a cerrar”, afirmó.

Añadió que no solo en el interior del país sino también en Caracas las estaciones radiales cada día pueden informar menos, porque en su mayoría no se puede nombrar ni siquiera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela o denunciar las irregularidades del régimen de Nicolás Maduro.

“Cada día las diferentes emisoras que están en el país están limitadas en la información… Esta es una lucha por la libertad y debemos continuar todos los que tenemos la responsabilidad de mantenerla. Esto debe motivarnos a seguir la lucha a través de las redes o cualquier mecanismo”.

Desde el pasado martes 30 de abril, cuando se produjo un alzamiento militar de un grupo de efectivos que desde el distribuidor Altamira apoyaron un pronunciamiento del presidente encargado Juan Guaidó, Conatel ha cerrado tres emisoras de radio:

🔴 Radio Caracas Radio 750 AM en Caracas (30/04/2019)

🔵 Stéreo 99.7 FM en Monagas (30/04/2019)

⚫️ La Mega Hertz 96.5 FM en Apure (6/05/2019)

El mismo 30 de abril también por decisión de Conatel Directv debió cesar la transmisión de los canales de noticias BBC Mundo y CNN Internacional.

Con información y foto de María Eugenia Díaz

