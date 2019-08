Línea 1 del Metro de Caracas no presta servicio este #23Ago - Efecto Cocuyo

El Metro de Caracas informó a las 6:30 de la mañana de este viernes 23 de agosto, que la Línea 1 del sistema de transporte subterráneo no “prestaba servicio comercial” por una falla de energía.

La Línea 1 es la más importante del Metro que va desde Propatria hasta Palo Verde, por donde se moviliza la mayoría de los caraqueños para desplazarse desde sus hogares hasta sitios de trabajo.

El Metro, dijo en su cuenta Twitter, que había activado el servicio de Metrobús en ese trayecto. Aunque aseguraron que el transporte era gratuito, un usuario se quejó en las redes del sistema al decir que le estaban cobrando 500 bolívares para trasladarse desde Chacao hasta Los Dos Caminos.

#ATENCION se informa a nuestros usuarios que a partir de este momento las estaciones de la línea 1 desde la Hoyada hasta Palo Verde Prestan servicio comercial. ¡DaleRT! — Metro de Caracas (@metro_caracas) August 23, 2019

Durante el año 2019 el Metro ha tenido varias paralizaciones importantes, asociadas a los apagones que ocurrieron entre los meses de marzo y junio. Desde el 7 de marzo y hasta el 15 de marzo, dejó de prestar operaciones, y después a finales del mismo mes al menos por cinco días.

La semana pasada, durante el apagón que afectó la zona este de Caracas así como a los estados Miranda, Vargas y Zulia, el servicio se paralizó por unas tres horas.

Hasta la segunda quincena de julio, la ONG Familia Metro manejaba la cifra de 180 fallas registradas durante 2019, aunque dijeron en ese momento que era un subregistro al no contabilizar todas las paralizaciones parciales del más importante sistema de transporte de la capital venezolana.

Incluso el sábado 24 de agosto un tren se descarriló entre las estaciones Los Dos Caminos y Miranda. El tren frenó en medio del túnel con los usuarios dentro y varios de ellos, se dice que ocho, resultaron con heridas leves. De esa unidad fueron desalojadas 300 personas.

El vicepresidente de Familia Metro, Alberto Vivas, alertó en julio pasado que las subestaciones eléctricas “no están resistiendo, los equipos no aguantan la carga (eléctrica) y por eso no pueden poner a circular la flota de trenes que requiere la semana de usuarios”.

Lea también:

Foto: Mairet Chourio

Comentarios