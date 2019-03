La gente previene y saca efectivo luego del #apagón

Entre la mañana y la tarde de este jueves 14 de marzo caraqueños salieron para obtener efectivo en los principales bancos de la ciudad, luego del Megaapagón que afectó al país desde la semana pasada.

Durante el apagón, la mayoría de los comercios trabajaron solo con efectivo, incluidos dólares, porque no funcionaban ni las transferencias ni los puntos de venta, formas de pago que se han vuelto comunes en el país por la misma escasez del papel moneda.

Hoy las entidades bancarias trabajaron bajo un horario especial de 9:00 am a 2:00 pm mientras se normaliza el Sistema Eléctrico Nacional.

Los ciudadanos que hicieron colas, en su mayoría, buscaba efectivo para poder pagar el pasaje, en especial si viven en Los Valles del Tuy, Los Teques o La Guaira.

Es el caso de Betania Millán, que vive en la capital mirandina y tiene que gastar mínimo 1.500 bolívares diarios en efectivo. Señaló que sacó dos veces: primero en la taquilla, en la que le dieron 6.000 bolívares, y luego en el cajero, en el que recibe 3.000.

“Hoy ha sido complicado sacar porque hay muchas colas. Desde esta mañana estoy buscando efectivo. Siempre trato de tener porque se me va prácticamente todo en pasaje”, explicó.

Un ciudadano que prefirió no decir su nombre contó que durante el Megaapagón tuvo que pedir colas para llegar a su trabajo en Los Cortijos, pues no tenía efectivo y los cajeros no funcionaban. “Gracias a Dios me la daban para ir a trabajar. Ahora estoy sacando por si acaso vuelven a cerrar el Metro y tengo que pagar camionetas”, agregó.

Erika Colina tuvo suerte porque ya había comprado suficiente comida para su casa antes de que ocurriera el apagón. Dijo que este jueves hizo la cola porque los cajeros están dando 3.000 bolívares y a ella no le quedaba papel moneda. “El domingo, cuando vi que la ciudad estaba desastrosa por el apagón, preferí devolverme a mi casa”, relató.

Ya para la 1:40 pm había varias entidades bancarias cerradas en la avenida Francisco de Miranda. Los trabajadores alegaban que ya a esa hora se habían quedado sin remesas y que el viernes 15 de marzo en la mañana recibirán otra cantidad.

Fotos: Mairet Chourio

