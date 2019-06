Juan Guaidó realiza visita Los Valles del Tuy en compañía de Henrique Capriles - Efecto Cocuyo

Casa por casa. El jefe del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visitó la mañana de este sábado, 8 de junio, la localidad de los Valles del Tuy, en el estado Miranda, en compañía del exgobernador de ese estado y excandidato presidencial, Henrique Capriles.

En la actividad, el líder opositor y militante de Voluntad Popular también estuvo acompañado del exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, y de las diputadas Delsa Solórzano (del partido Encuentro Ciudadano) y Kelly Perfecto (Movimiento Tupamaro).

Una de las zonas visitadas por Guaidó fue Quebrada de Cúa, en el sector La Coromoto, donde conversó con algunos vecinos sobre la escasez de gas doméstico, el riesgo que corren algunas viviendas en esta época de lluvia por el estado de las quebradas. Otros residentes denunciaron que desde hace dos meses no reciben la bolsa de comida de los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Reapertura de la frontera

Durante la visita a Los Valles del Tuy, el Presidente de la Asamblea Nacional declaró a los medios de comunicación sobre el anuncio del gobernante Nicolás Maduro de la reapertura de los pasos fronterizos en el estado Táchira que limitan con Colombia. Aseguró que la medida fue tomada “por la presión” que ha recibido de los ciudadanos.

“La mayoría del país está enfocado y alineado con la necesidad de un cambio… si aquí no hay cambio no va a llegar la comida, ¡vamos a cambiar este país! Hoy sabemos que la dictadura no ofrece absolutamente nada”, expresó mientras era aplaudido por algunos residentes del sector.

Fotos: Prensa Asamblea Nacional

Comentarios